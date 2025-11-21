76ᵉ session de l’ASECNA : Sonko appelle à renforcer la souveraineté technologique africaine

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce vendredi 21 novembre 2025, l’ouverture de la 76ᵉ session extraordinaire du Comité des ministres de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Dans son discours, il a salué l’importance stratégique de l’Agence dans l’essor du transport aérien africain, soulignant son rôle central dans la connectivité, la sécurité et la croissance du continent.

« Les principes fondateurs de notre Agence – solidarité, compétence, mutualisation et neutralité technique – lui ont permis de surmonter les aléas politiques et économiques, faisant de l’ASECNA un pilier essentiel de l’intégration africaine », a déclaré Ousmane Sonko.

Il a également mis en avant la résilience de l’institution, bâtie sur une gouvernance collective qui en fait aujourd’hui « une référence mondiale dans la gestion intégrée d’espaces aériens multinationaux ». Le Premier ministre a rappelé les débuts difficiles de l’ASECNA au lendemain des indépendances, avant qu’elle ne devienne un modèle de coopération technique réussie.

Selon lui, l’Agence incarne l’un des plus beaux exemples de souveraineté partagée en Afrique, méritant pleinement l’attention et la confiance que lui accordent les États membres.

Ousmane Sonko a ainsi exhorté le Comité des ministres à mener ses travaux avec responsabilité, notamment à travers l’examen du Plan d’Orientations Stratégiques (POS 2026–2035) et du Plan de Services et Équipements (PSE 2026–2030).

« Les plans pluriannuels de l’ASECNA ne sont pas une somme de projets nationaux. Ils traduisent notre capacité collective à penser ensemble, investir ensemble et progresser ensemble », a-t-il insisté, rappelant l’importance de la mutualisation des systèmes de communication, de surveillance et de navigation, y compris satellitaires.

Le chef du gouvernement a défendu l’idée que l’ASECNA prouve la possibilité d’une souveraineté technologique africaine fondée sur la coopération, la formation et la discipline collective. Les économies d’échelle ainsi générées, a-t-il ajouté, renforcent les politiques publiques nationales tout en améliorant la sécurité et la compétitivité des espaces aériens africains.

Réaffirmant l’engagement du Sénégal, Ousmane Sonko a assuré que le pays continuera d’œuvrer pour une Afrique pleinement maîtresse de ses infrastructures critiques, en particulier dans le domaine stratégique de la navigation aérienne. « L’ASECNA doit rester à l’avant-garde pour garantir une navigation aérienne moderne, sûre et souveraine », a-t-il conclu.

De son côté, la présidente du Comité des ministres de l’ASECNA, Fatima Goukouni Weddeye, a promis que les résolutions de cette session seront guidées par « la lucidité, la rigueur et la clairvoyance nécessaires pour inscrire durablement notre agence dans une trajectoire de stabilité, de performance et d’ambitions partagées ».

Elle a rappelé que cette 76ᵉ session constitue une étape décisive pour consolider et moderniser l’ASECNA. « En unissant nos expertises, nos convictions et nos volontés politiques, nous doterons l’Agence des instruments stratégiques et financiers dont elle a besoin pour relever les défis actuels et anticiper ceux de demain », a-t-elle assuré.