9ᵉ Congrès panafricain de Lomé : l’Afrique et sa diaspora tracent une nouvelle feuille de route

Le neuvième Congrès panafricain s’est achevé ce vendredi à Lomé par l’adoption d’une Déclaration finale de portée historique, réaffirmant la centralité du panafricanisme comme projet politique, culturel, économique et civilisationnel pour l’Afrique et les peuples d’ascendance africaine à travers le monde.

Réunis du 8 au 12 décembre 2025, les représentants des États africains, des pays abritant des communautés afrodescendantes, des diasporas des Amériques, d’Europe et d’Asie, ainsi que des organisations régionales, internationales, de la société civile, du monde académique, des femmes et des jeunes, ont placé leurs travaux sous le thème : « Renouveau du panafricanisme et rôle de l’Afrique dans la réforme des institutions multilatérales : mobiliser les ressources et se réinventer pour agir ».

Dans leur Déclaration, les participants rappellent les fondements historiques du panafricanisme, moteur des luttes anticoloniales et des combats pour la dignité, la liberté et la justice. Ils soulignent que, loin d’être un héritage du passé, le panafricanisme connaît au XXIᵉ siècle une renaissance portée par les peuples, les élites politiques, les intellectuels, les femmes et les jeunes.

Face à un ordre international toujours marqué par des rapports de domination politique, économique, militaire et financière hérités de l’après-Seconde Guerre mondiale, le Congrès affirme la nécessité d’un front panafricain uni, fondé sur les valeurs africaines endogènes et la philosophie Ubuntu, qui promeut l’interdépendance, la solidarité et une conception humaniste des relations internationales.

L’Afrique et sa diaspora sont ainsi appelées à parler d’une seule voix dans les forums internationaux afin de peser davantage sur les décisions globales, notamment face aux crises sanitaires, climatiques, sécuritaires et économiques.

L’un des piliers majeurs de la Déclaration concerne la justice réparatrice. Le Congrès réaffirme que la reconnaissance des crimes historiques, esclavage, traite transatlantique, déportation, colonisation, apartheid, génocides et pillages, constitue un préalable incontournable à toute réparation.

Les participants appellent à l’adoption d’une position commune africaine exigeant des excuses officielles, la reconnaissance formelle de ces crimes et l’ouverture de processus de réparation conformes aux décisions de l’Union africaine et au droit international. Ils expriment un soutien ferme aux initiatives conjointes de l’Union africaine et de la CARICOM, plaidant pour une synergie renforcée avec les communautés afrodescendantes.

Le Congrès insiste également sur l’importance de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, dont le 25ᵉ anniversaire approche, et appelle à leur mise en œuvre effective, notamment à travers l’éducation, la transmission de l’histoire africaine et la lutte contre les formes contemporaines de racisme, y compris le racisme algorithmique.

Parmi les propositions phares figure la création d’un Observatoire panafricain de la justice réparatrice et de la lutte contre le racisme, ainsi qu’une demande officielle auprès des Nations Unies pour la correction des représentations cartographiques du continent, notamment la projection de Mercator, considérée comme un acte de justice cognitive.

La Déclaration finale appelle à une réforme profonde et urgente des institutions multilatérales, perçue comme un impératif de justice réparatrice. Le Congrès réitère avec force la revendication africaine d’une représentation équitable au Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément au Consensus d’Ezulwini et à la Déclaration de Syrte, incluant deux sièges permanents avec droit de veto et cinq sièges non permanents.

Les participants encouragent la création d’un dispositif africain permanent de coordination multilatérale, chargé d’harmoniser les positions diplomatiques avant les grandes négociations internationales. Ils appellent également au renforcement des alliances afro-caribéennes, afro-latines et Sud-Sud, ainsi qu’au dialogue stratégique avec des groupements tels que les BRICS et le G20.

Au-delà des réformes institutionnelles, le Congrès souligne que la décolonisation de l’esprit est une condition essentielle de la renaissance africaine. Il appelle à des systèmes éducatifs critiques, endogènes et ancrés dans les langues, philosophies et savoirs africains, afin de reconstruire l’estime de soi collective et de libérer le potentiel créatif des peuples africains et afrodescendants.

Les États, institutions éducatives et culturelles sont invités à promouvoir une souveraineté intellectuelle fondée sur les épistémologies africaines telles que Maât, Maaya, Ubuntu et Oumah, et à soutenir la recherche sur les impacts psychologiques de l’esclavage et du colonialisme.

La Déclaration plaide pour un modèle de développement autocentré, reposant sur la mobilisation des ressources endogènes, la souveraineté financière et l’implication accrue de l’épargne domestique et diasporique. Elle encourage la transformation locale des matières premières et la création d’outils panafricains, tels qu’une bourse africaine des matières premières, des agences africaines de notation et une taxe de solidarité panafricaine.

Le Congrès met en avant le rôle stratégique de la diaspora dans la circulation des talents, l’entrepreneuriat, l’industrialisation et la perspective d’une monnaie commune africaine, ainsi que d’une Banque panafricaine de développement dédiée à l’énergie et aux infrastructures.

La culture et l’éducation sont identifiées comme des leviers majeurs de l’unité panafricaine. Le Congrès appelle à des curricula afrocentriques, à la valorisation des langues africaines et à la création de chaires panafricaines, d’archives numériques unifiées et d’universités ou plateformes virtuelles panafricaines.

Un hommage appuyé est rendu aux femmes d’Afrique et de la diaspora, dont les luttes ont été déterminantes dans les combats pour la liberté. La Déclaration exhorte à leur intégration pleine et effective, ainsi qu’à celle des jeunes, dans les processus décisionnels politiques, économiques et culturels.

Enfin, la Déclaration prévoit la mise en place d’un mécanisme de suivi inclusif, confié à la République togolaise en coordination avec la Commission de l’Union africaine. Elle décide de l’organisation du Congrès panafricain tous les cinq ans, de la création d’un bureau permanent, ainsi que de l’institutionnalisation d’une Journée panafricaine en mémoire des victimes de l’esclavage et de la colonisation.