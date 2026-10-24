Accident sur la route Ndande-Kébémer : Le bilan s’alourdit

Le bilan de l’accident de la circulation survenu dans la nuit du vendredi 23 octobre 2026, vers 23 heures, sur la route Ndande-Kébémer, est passé de six à huit morts. Deux blessés, évacués au district sanitaire de Kébémer, ont succombé à leurs blessures ce samedi matin, selon certains médias.

Le drame s’est produit à la suite d’une collision entre un camion et un minicar. Le choc avait fait six morts sur le coup et huit blessés graves, tous évacués au district sanitaire de Kébémer pour leur prise en charge.

Le décès de deux des blessés porte désormais à huit le nombre de victimes. Cet accident plonge la région de Louga dans la consternation.