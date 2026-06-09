Accident sur l’autoroute Dakar-AIBD : un camion se renverse à Toglou

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mardi 8 juin 2026 à 18h45 sur l’autoroute de l’Avenir Dakar-AIBD, à hauteur de Toglou. Selon les informations communiquées par la société gestionnaire, un poids lourd chargé de béton « grain de riz » s’est renversé dans le sens AIBD vers Dakar. Son chargement s’est répandu sur la chaussée opposée, perturbant ainsi la circulation dans les deux directions.

Les automobilistes empruntant ce tronçon ont été confrontés à d’importants ralentissements. Les autorités de l’autoroute invitent les usagers à prévoir des temps de trajet supplémentaires et à faire preuve de prudence dans la zone concernée.