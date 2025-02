ADAE/J de Diaraf Sow quitte la coalition Takku Wallu Sénégal

LETTRE DE DÉMISSIONNE DU PARTI ADAE/J DE LA COALITION TAKKU WALLU SÉNÉGAL

Notre formation politique, l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene, parti politique signataire de la réunion constitutive de la coalition Takku wallu Sénégal, informe l’opinion public national et international de sa démission de ladite nouvelle coalition qui a succédé à la défunte coalition Benno Bokk Yaakaar et qui vient d’être mise sur pied en perspectives des élections législatives anticipées du 17 Novembre 2024.

Le parti ADAE/J croyait à la sincérité de cette coalition nouvellement mise sur pied et pensait qu’une nouvelle démarche tirée des conséquences qui ont conduit à l’échec de Benno Bokk Yaakaar

guiderait les pas de Takku Wallu Sénégal vers une coalition de formations politiques où la dignité de chaque parti serait tenue en compte en oubliant les voracités égoïstes pour le seul intérêt du Sénégal et des Sénégalais.

Malheureusement, le parti ADAE/J après la publication des listes s’est rendu compte que cette nouvelle coalition est pire dans la démarche que le défunt Benno qui était accaparé pendant 12 ans par deux ou trois partis politiques qui occupaient tout et qui ne respectaient pas leurs autres alliés politiques.

Le parti ADAE/J a en effet été trop naïf pour avoir cru à la sincérité de ses alliés de l’APR pour avoir pourtant decliné l’invitation de quatre Présidents de grandes coalitions qui ont voulu coaliser avec nous dans le cadre de ses élections législatives anticipées.

Tout cela parce que le parti ADAE/J était convaincu que les periodes de manque de respect, de considération et des trahisons étaient derrière nous.

Le parti ADAE/J croyait que les périodes où des vieillards en fin de carrière étaient investis à la place d’une jeunesse consciente et compétente étaient revolues et oubliées.

Le parti ADAE/J pensait que les époques où Macky SALL investissait des gens discredités et vomis sans base politiques étaient terminées.

Pourtant, il aurait été beaucoup plus élégant d’investir au moins un responsable de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene, qu’il s’agisse de son responsable national des jeunes ou peut-être de sa présidente nationale des femmes.

Le parti ADAE/J, attaché, à la loyauté et à la fidélité mais surtout au respect de la parole donnée, n’a pas voulu prendre le contrepied de quelqu’un comme Abdoulaye Daouda Diallo, un proche de Macky Sall à qui nous avions toujours eu énormément d’estime et de considération pour croire qu’il veillerai à ce que les mauvais souvenirs ne se reproduisent plus mais hélas.

Nous tirons les conséquences de cet état de fait inacceptable et prenons les mesures correctives urgentes et immédiates :

1) Le parti ADAE/J quitte la coalition Takku Wallu Sénégal

2) Le parti ADAE/ J appelle tous ses militantes, militants et sympathisants à battre campagne et à voter massivement pour le parti PASTEF pour un changement systématique définitif et durable.

Me Diaraf SOW Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene