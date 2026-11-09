Affaire Aïssatou Pierre : Alioune Badara Guèye placé sous mandat de dépôt

Recherché après avoir aspergé d’acide chlorhydrique Aïssatou Pierre, décédée des suites de ses blessures, Alioune Badara Guèye a été interpellé à Nouakchott avant d’être remis aux autorités sénégalaises. Une information judiciaire a été ouverte contre lui pour assassinat.

L’affaire de la mort d’Aïssatou Pierre connaît une nouvelle évolution. Dans un communiqué de presse, le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a annoncé l’arrestation en Mauritanie d’Alioune Badara Guèye, recherché pour avoir aspergé la victime d’acide chlorhydrique. Selon le parquet, Aïssatou Pierre a succombé aux graves blessures provoquées par cet acte qualifié de criminel dans le communiqué.

L’enquête a été déclenchée à la suite d’une auto-saisine du procureur de la République. Le parquet s’est ainsi saisi de l’affaire sans attendre le dépôt d’une plainte. Plusieurs actes d’investigation ont ensuite été effectués afin de faire la lumière sur les faits. Les recherches ont finalement conduit à l’interpellation du suspect sur le territoire mauritanien, précisément à Nouakchott.

Alioune Badara Guèye a ensuite été remis aux autorités policières sénégalaises grâce à la coopération entre les services de police des deux pays. À l’issue de l’enquête, il a été conduit au parquet le 6 novembre 2026. Une information judiciaire a alors été ouverte contre lui pour des faits d’assassinat.

Le procureur de la République a requis son placement sous mandat de dépôt, dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire.