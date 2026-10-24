Affaire Madiambal Diagne : Souleymane Gadiaga plaide pour une issue apaisée

Dans une lettre ouverte adressée au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, datée du 18 octobre 2026, Souleymane Gadiaga appelle à une issue apaisée à la situation de Madiambal Diagne, dont le dossier est lié à une procédure d’extradition examinée par la justice française. Il plaide pour le respect de l’État de droit, l’indépendance de la justice et l’examen des voies légales et diplomatiques susceptibles de favoriser un dénouement.

D’emblée, l’auteur de la lettre précise qu’il ne cherche ni à se substituer aux magistrats ni à préjuger des décisions relevant des autorités judiciaires. Il invite plutôt le chef de l’État à encourager l’examen des options institutionnelles disponibles, dans le respect de la Constitution, de la loi et des engagements du Sénégal.

Souleymane Gadiaga évoque également les tensions qui ont marqué les relations entre Madiambal Diagne et Ousmane Sonko. Il estime que ce contexte mérite d’être pris en considération, tout en reconnaissant qu’il s’agit de son appréciation personnelle et non d’un fait judiciairement établi.

« Il importe précisément que les procédures soient conduites avec une impartialité telle qu’aucun citoyen ne puisse raisonnablement douter de leur équité », écrit-il, rappelant que les déclarations publiques des responsables politiques ne doivent pas être interprétées comme des instructions adressées aux magistrats.

Dans sa lettre, Souleymane Gadiaga revient aussi sur les accusations et les interrogations publiquement formulées par Madiambal Diagne au sujet de la gestion des deniers publics, de la corruption, du fonctionnement de certaines institutions et de questions présentées comme touchant à la sécurité nationale. Il estime que ces déclarations doivent être examinées lorsqu’elles relèvent de la compétence des autorités et reposent sur des éléments vérifiables.

Il précise toutefois que « des accusations publiques ne constituent pas, à elles seules, la preuve des faits allégués », tout en plaidant pour que les éléments susceptibles d’être vérifiés ne soient pas écartés sans examen. Selon lui, l’impartialité doit s’appliquer à toutes les personnes concernées, indépendamment des controverses politiques.

L’auteur souligne par ailleurs que l’expérience professionnelle et les relations économiques et internationales de Madiambal Diagne ne doivent lui conférer aucun privilège ni le soustraire à la justice. Il estime néanmoins qu’une issue respectueuse du droit, si elle est juridiquement possible, pourrait contribuer à éviter une aggravation des tensions.

C’est dans cette perspective qu’il invite le président de la République à encourager l’examen des possibilités légales et diplomatiques. Il évoque notamment, sous réserve du droit applicable, de l’état de la procédure et des compétences des autorités concernées, l’éventualité d’une reconsidération ou d’un retrait de la demande d’extradition.

« Je ne sollicite aucun passe-droit : je plaide pour une solution conforme au droit, fondée sur l’intérêt général et la préservation de la confiance entre les citoyens et les institutions », affirme-t-il.

Souleymane Gadiaga insiste également sur les conséquences humaines et familiales de cette situation. Il appelle à prendre en considération les difficultés vécues par les proches, sans que cette dimension humaine se substitue aux exigences de la justice. Il élargit enfin sa réflexion aux préoccupations exprimées par certains Sénégalais établis à l’étranger, tout en soulignant que chaque dossier doit être examiné individuellement.

L’auteur rappelle que l’autorité de l’État repose sur l’application du droit à tous, sans favoritisme ni acharnement. Il souhaite que Bassirou Diomaye Faye favorise, dans les limites de ses compétences constitutionnelles, un examen attentif de cette situation.

Pour Souleymane Gadiaga, un éventuel retour de Madiambal Diagne au Sénégal, s’il est juridiquement possible et conforme aux décisions des autorités compétentes, pourrait contribuer à réduire les tensions. Il estime que la vérité, le respect des droits et la stabilité du pays doivent rester les priorités.