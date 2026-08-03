Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : L’instruction judiciaire touche à sa fin

L’information judiciaire ouverte dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie entre dans sa phase finale. Selon un avis adressé aux avocats et daté du 1er août 2026, le juge d’instruction du premier cabinet du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye estime l’information terminée. Ce document, établi en application de l’article 169 du Code de procédure pénale, ouvre la dernière étape de l’instruction avant la transmission du dossier au parquet.

La procédure vise une centaine de personnes. Parmi elles figurent notamment Pape Salif Rall Thiam, Adama Diallo, Ibrahima Camara, Mansour Bassirou Baldé, Sana Ba, Bécaye Faye, Bachir Ka, Mamadou Gning, Bécaye Ndiaye, Djiby Dramé, Doudou Lamine Dieng et Cheikh Amadou Tidiane Diallo, auxquels s’ajoutent 87 autres inculpés.

Les personnes mises en cause sont poursuivies pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH/Sida, acte contre nature, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux, ainsi que complicité d’offre ou de cession de drogue. Les poursuites s’appuient sur plusieurs dispositions du Code pénal, de la loi du 10 avril 2010 relative au VIH/Sida, du Code des drogues et de la loi du 14 février 2024 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Conformément à l’article 169 du Code de procédure pénale, le dossier est désormais mis à la disposition des avocats pendant trois jours. À l’issue de ce délai, il sera transmis au parquet pour les réquisitions définitives, avant que le juge d’instruction ne décide des suites à donner à cette procédure.