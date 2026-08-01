Affaire Pape Thiaw : Amadou Gueye appelle l’État à honorer ses engagements

Le président de l’Union nationale des indépendants du Sénégal (UNIS), Amadou Gueye, a vivement réagi à la controverse entourant le paiement des honoraires de l’ancien sélectionneur national Pape Thiaw. Dans une déclaration, il estime que l’État doit faire preuve de davantage de considération envers le technicien sénégalais au regard des services rendus à la tête des Lions.

Selon lui, Pape Thiaw ne devrait pas être contraint d’engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de ses émoluments. Il déplore également les conditions dans lesquelles le sélectionneur a quitté ses fonctions, estimant qu’il a été remercié « sans aucune élégance ».

Amadou Gueye critique la position du ministère des Sports, qui invoque des irrégularités contractuelles. À ses yeux, cet argument ne saurait justifier le non-paiement des sommes dues. « Pape Thiaw ne devrait pas avoir à attendre ni entreprendre une action judiciaire pour se faire payer », affirme-t-il, ajoutant qu’« il faut payer Pape Thiaw et continuer en interne les règlements de compte entre la Fédération et le ministère ».

Le président de l’UNIS estime que si les Lions avaient remporté la compétition, la question de la validité du contrat n’aurait pas été soulevée. « Si Pape Thiaw et les Lions avaient gagné la Coupe du monde, ce refus de payer n’aurait jamais eu lieu », soutient-il, y voyant la preuve qu’il ne s’agit pas uniquement d’un problème juridique.

Il pointe également la responsabilité des différentes parties impliquées dans la gestion du dossier, aussi bien la Fédération sénégalaise de football que le ministère des Sports. Selon lui, les autorités auraient dû veiller à ce que le sélectionneur dispose d’un contrat régulier avant le début de la compétition, rappelant que le départ de la sélection avait déjà été marqué par des difficultés qui avaient nécessité l’intervention du président de la République.

Le président de l’UNIS appelle les responsables concernés à faire preuve de responsabilité et à traiter ce dossier dans le respect des engagements pris envers l’ancien sélectionneur national, qu’il juge digne de reconnaissance pour les services rendus au football sénégalais.