Aminata Touré dément les révélations de Cheikh Yérim Seck

Aminata Touré, superviseure générale de Kiiraay, a vivement réagi aux déclarations de Cheikh Yérim Seck sur les supposées négociations entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Invitée de l’émission RFM Matin, elle a catégoriquement rejeté les informations avancées par le journaliste, les qualifiant de « contrevérités » et de « diffusion de fausses nouvelles ».

L’ancienne Première ministre a affirmé qu’aucun des éléments rapportés par Cheikh Yérim Seck n’était fondé. « Je peux vous garantir de bout en bout qu’il n’y a rien de vrai », a-t-elle déclaré, dénonçant ce qu’elle considère comme une campagne de désinformation.

Pour la Haute représentante du président de la République, ces sorties médiatiques ne sont pas inédites. Elle estime que les révélations du journaliste s’apparentent à un scénario préparé, sans éléments concrets pour les étayer. Elle l’a ainsi invité à rendre publics les résultats des sondages auxquels il aurait fait référence, afin que les Sénégalais puissent se faire leur propre opinion.

Au-delà de cette polémique, Aminata Touré a orienté son intervention vers le fonctionnement de l’Assemblée nationale. Elle accuse les députés, notamment ceux du Pastef, de bloquer l’adoption de plusieurs textes et programmes importants pour les populations.

Elle a notamment évoqué l’augmentation des bourses, le remboursement de 300 milliards de francs CFA de dettes dues au secteur privé ainsi que les budgets de certains ministères.

Abordant la question des fonds spéciaux, elle a assuré que le président de la République n’avait jamais refusé leur encadrement, mais souhaitait qu’une dimension sociale soit prise en compte. Elle est également revenue sur les 50 billets pour le pèlerinage à La Mecque, affirmant qu’ils auraient été remis à Ousmane Sonko, qui les aurait ensuite redistribués aux députés afin que leurs proches puissent effectuer le voyage.

Sur le plan économique, la superviseure générale de Kiiraay estime que les blocages politiques pourraient ralentir certains financements attendus, notamment auprès du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Elle a rappelé que les 120 milliards de francs CFA mobilisés par cette dernière ont permis d’engager plusieurs projets dans des secteurs tels que l’agriculture, l’élevage et l’assainissement.

Malgré les difficultés économiques qu’elle évoque, Aminata Touré s’est voulue rassurante sur la stabilité du pays. Elle affirme que le gouvernement s’est mobilisé pour faire face à la situation et espère une évolution favorable des discussions avec les partenaires financiers internationaux.

Sur le terrain politique, Aminata Touré a affiché sa confiance à l’approche des prochaines échéances électorales. Elle assure que son mouvement est présent sur le terrain et entend poursuivre son implantation dans les différentes localités. « Nous sommes prêts pour les échéances. Nous sommes partout dans les bases et les quartiers et nous sommes optimistes pour la victoire », a-t-elle déclaré.