Ansoumana Dione met en avant son engagement au service des personnes souffrant de troubles mentaux

Le président fondateur de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAMM), Ansoumana Dione, a publié une déclaration dans laquelle il revient sur son parcours associatif et réaffirme son engagement en faveur des personnes vivant avec des troubles mentaux, tout en se présentant comme un acteur du débat public attaché aux intérêts du Sénégal.

Dans ce texte daté du 28 juillet 2026, il affirme qu’il œuvre « depuis l’an 2000 » au service des populations les plus vulnérables et se présente comme « le symbole du patriotisme républicain ». Il souligne que son action en faveur de « cette couche extrêmement vulnérable de notre société » lui a valu une reconnaissance internationale.

Ansoumana Dione indique avoir été élevé au rang de « Docteur Honoris Causa » par l’Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA) en Côte d’Ivoire. Il précise également que son nom figurera au Journal officiel de la République centrafricaine et qu’il recevra cette distinction en octobre prochain « sous le haut patronage du chef de l’État, son Excellence Faustin-Archange Touadéra ».

Revenant sur ses prises de position dans le débat public, le président de l’ASSAMM affirme intervenir « avec beaucoup de clarté et en toute liberté, dans le respect des lois en vigueur ». Il reconnaît que certaines de ses déclarations peuvent être « mal comprises par les tenants du pouvoir », tout en assurant que son objectif « n’est pas de combattre un régime ».

Selon lui, ses analyses visent avant tout à contribuer à la réflexion sur les enjeux nationaux en proposant « des pistes de solutions à de nombreux sujets intéressant le développement de notre pays ».

Ansoumana Dione rappelle qu’il « n’est membre d’aucun parti politique » et affirme que seules « la paix, la stabilité, le bien-être des citoyens et surtout le développement du Sénégal » guident son engagement. Il conclut en se définissant comme « un homme de dialogue, courtois et respectueux ».