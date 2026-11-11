Assemblée : Le projet de budget 2027 du ministère des Mines rejeté en commission

Le projet de budget 2027 du ministère des Mines et de la Géologie n’a pas obtenu l’approbation des députés. Réunie ce mercredi 11 novembre 2026, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission de l’Énergie et des Ressources minérales, a rejeté le texte défendu par le ministre de tutelle, Cheikhou Oumar Seck.

Pour l’exercice 2027, l’enveloppe financière proposée au ministère s’élève à 7 458 600 502 FCFA, répartis entre les autorisations d’engagement et les crédits de paiement. Lors de sa présentation devant les parlementaires, Cheikhou Oumar Seck a indiqué que ces ressources s’articulent autour de deux axes prioritaires : la valorisation des substances minérales, ainsi que le pilotage, la coordination et la gestion administrative.

Au cours des échanges, plusieurs députés ont toutefois soulevé des insuffisances dans le secteur minier, notamment des blocages liés à l’encadrement réglementaire et des incertitudes concernant les dispositions du nouveau Code minier.

Les commissaires ont également exprimé des réserves sur la sincérité et la fiabilité des prévisions financières présentées. Ils ont notamment émis des doutes sur la réalité des recettes et des dépenses inscrites dans le projet de budget.

Ces différentes préoccupations ont conduit les membres des commissions à rejeter le projet de budget 2027 du ministère des Mines et de la Géologie.