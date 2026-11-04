Au cœur du double pouvoir…l’arme de Sonko sur le régime de Diomaye

Le récent rejet du projet de Loi de Finances Rectificative (LFR) par la majorité parlementaire du Pastef a sonné comme un coup de tonnerre pour le régime du président Bassirou Diomaye Faye. Porté par les exigences de rigueur et de souveraineté budgétaire brandies par Ousmane Sonko, ce camouflet infligé au gouvernement met en lumière une fracture institutionnelle profonde. Loin d’être un simple désaccord technique, cet épisode consacre une démonstration de force politique sans précédent.

En s’opposant ouvertement à un texte stratégique de l’exécutif, le parti au pouvoir à l’Assemblée nationale a rappelé une vérité constitutionnelle implacable. La légitimité populaire portée par le président Bassirou Diomaye Faye ne s’affranchit pas des équilibres de l’Hémicycle. Par ce vote contestataire, le Pastef envoie un message clair : l’appareil législatif n’est pas une simple chambre d’enregistrement, mais un organe de contrôle capable de recadrer l’exécutif en temps réel.

Pour le chef de l’État, la menace est désormais palpable et permanente. En tenant fermement les rênes du groupe parlementaire majoritaire, Ousmane Sonko dispose d’une arme redoutable braquée directement sur la gouvernance présidentielle. Si le président Diomaye ne trouve pas rapidement la formule idoine pour harmoniser la vision de l’exécutif et les lignes directrices du parti, c’est l’ensemble de son mandat qui risque d’être méthodiquement bloqué à l’Assemblée nationale.

Les leviers dont dispose le leader du Pastef pour paralyser l’action gouvernementale sont multiples et redoutables. Qu’il s’agisse du vote des budgets annuels, de la validation des rectifications financières ou du calendrier d’adoption des réformes structurelles, le Parlement se dresse aujourd’hui comme un péage obligé. Chaque texte budgétaire ou projet d’envergure est désormais suspendu à l’aval politique de la direction du parti.

Cette situation inédite installe un climat de cohabitation au sommet de l’État, où le pouvoir exécutif se retrouve sous la surveillance étroite de sa propre famille politique. Les exigences de sincérité budgétaire et de préservation du pouvoir d’achat, bien que populaires, servent aussi de curseur politique pour rappeler au président de la République la source originelle de sa légitimité et le poids de l’idéologie du parti.

Pourtant, un tel bras de fer comporte des risques majeurs pour la stabilité institutionnelle du pays. À force de vouloir imprimer une cadence purement partisane à la gestion des affaires publiques, la majorité risque de s’embourber dans une crise de gouvernance qui perturberait l’exécution des grands chantiers économiques et compromettrait les engagements financiers internationaux du Sénégal.

Face à cette épée de Damoclès, le président Bassirou Diomaye Faye se trouve à la croisée des chemins. Pour éviter la paralysie de son quinquennat, il lui impératif de réinventer un modus vivendi avec l’Assemblée. Cela passe nécessairement par l’institutionnalisation d’un cadre de concertation en amont, capable d’aplanir les divergences avant qu’elles ne s’étalent bruyamment sur la scène publique. Ou alors d’user de tous les pouvoirs et leviers dont il dispose pour mener à bien sa mission.

L’enjeu pour le chef de l’État est de parvenir à dissocier la gestion pragmatique des affaires de l’État des oukases politiques de l’appareil partisan. S’il réussit à imposer un leadership apaisé et à convaincre son camp de la nécessité d’un compromis républicain, il s’affranchira de cette tutelle pesante.

À défaut, le mandat présidentiel restera suspendu aux soubresauts de l’Hémicycle, transformant chaque session budgétaire en épreuve de survie politique. Le message est donc reçu cinq sur cinq au Palais : sans une redéfinition urgente des règles du jeu entre l’exécutif et sa majorité, le mandat de Diomaye restera à la merci du marteau parlementaire de Sonko.

La rédaction de Xibaaru