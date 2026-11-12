Audiovisuel : Le marché africain de la télévision et du streaming attendu à 5,2 milliards de dollars en 2030

Le marché africain de la télévision payante et du streaming en ligne devrait atteindre 5,2 milliards de dollars américains d’ici à 2030, soit environ 3 054 milliards de FCFA. Cette projection est issue d’une nouvelle étude sur les audiences intitulée « Made in Africa, Watched Globally? », selon des informations rapportées par L’Observateur.

Commanditée par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), l’étude a été menée dans six pays du continent : l’Égypte, le Kenya, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal et l’Afrique du Sud.

Toutefois, cette croissance annoncée du marché ne garantit pas automatiquement le succès des productions africaines auprès du public ni la réalisation de revenus durables pour leurs créateurs. L’étude souligne que la qualité des contenus et la capacité à proposer des histoires captivantes restent déterminantes pour attirer les spectateurs.

Les résultats de l’enquête mettent notamment en évidence l’importance des histoires et des thèmes abordés. Au Rwanda, 56 % des personnes interrogées ont cité le manque d’intérêt pour les récits proposés comme un obstacle au visionnage de films locaux ou africains.

En Afrique du Sud, la qualité du jeu des acteurs apparaît également comme un critère majeur dans le choix d’un film. Elle a été jugée importante par 98 % des répondants. L’intrigue et la qualité technique des productions ont, quant à elles, recueilli chacune 96 % des réponses.

Ces données soulignent ainsi que le développement du marché audiovisuel africain repose aussi sur la capacité des productions à répondre aux attentes des spectateurs en matière de narration, d’interprétation et de qualité technique.