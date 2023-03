Babacar Guèye (Cosce) : «Macky est en train de faire son…dernier mandat»

Le Professeur Babacar Guèye est formel à propos d’une troisième candidature du Président Macky Sall. «Je suis intervenu pour dire clairement ma position, pour dire définitivement que le Président (de la République, Macky Sall) est en train de faire son deuxième et dernier mandat. Ça je l’ai dit de manière claire, sans ambiguïté», a-t-il indiqué.

Le président du Collectif des organisations de la Société civile pour les élections (Cosce) s’est voulu explicite dans son propos repris par Le Quotidien. Puisqu’il fera savoir devant la presse : «Sur le troisième mandat, les gens reviennent souvent là-dessus. J’ai parlé la première fois en mars 2017. J’alertais sur ce qui pourrait se produire si on ne prenait suffisamment de précautions pour une plus grande sécurité juridique. A l’époque, on nous disait le Président avait verrouillé, il n’était pas possible de faire plus de deux mandats. A l’époque, on disait que c’était verrouillé.»

Rappelant qu’il avait alerté pour éviter les nombreuses interprétations divergentes et autres polémiques qui ont cours aujourd’hui autour d’un éventuel troisième mandat, le Pr Babacar Guèye ajoutera : «J’avais dit : «Attention ! On peut verrouiller encore davantage en ajoutant une disposition transitoire.» Je n’ai jamais dit la loi, telle que rédigée, permettait un troisième mandat. J’alertais pour éviter ce qui est en train de se produire en ce moment. Je pense que vous m’avez entendu à nouveau il y a quelques semaines, à l’occasion d’un symposium.»