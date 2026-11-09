«Barça ou Barsakh»…le nouveau naufrage, symbole d’une jeunesse abandonnée

Le littoral nord du Sénégal est de nouveau transformé en un cimetière marin à ciel ouvert. Entre les vagues de Tébène 2 et les plages de Lompoul, ce sont au moins 34 corps sans vie de candidats à l’émigration clandestine qui ont été repêchés par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et la Gendarmerie après le chavirement tragique d’une pirogue partie de Saint-Louis. Ce nouveau drame, qui endeuille de nombreuses familles sénégalaises, résonne comme un aveu d’échec retentissant face au désespoir d’une jeunesse prête à affronter les abîmes de l’océan Atlantique au lieu de subir un horizon bouché sur sa propre terre natale.
Cette hécatombe en mer n’est pas un simple fait divers, mais l’aboutissement logique d’une faillite systémique qui dure depuis plus de soixante ans. Depuis l’accession de notre pays à l’indépendance en 1960, les régimes successifs ont empilé les programmes virtuels, les agences d’insertion budgétivores et les discours incantatoires sans jamais apporter d’alternatives durables pour la jeunesse. L’absence de véritables politiques industrielles, l’abandon du secteur de la pêche artisanale et le manque de structures de formation adaptées ont progressivement condamné des générations entières au chômage endémique et à la marginalisation économique.
Pourtant, l’avènement du duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko avait suscité un immense espoir au sein de cette frange majeure de la population. Porté au pouvoir par un raz-de-marée populaire principalement composé de jeunes prêts à tous les sacrifices, ce nouveau régime incarnait le projet de rupture, la promesse d’une souveraineté retrouvée et la garantie d’emplois dignes. Mais plus de deux ans après leur installation à la tête de l’État, le constat sur le terrain s’avère amer et la désillusion est désormais à la mesure des attentes immenses qui avaient été placées en eux.
Sur le front de l’emploi et de la réinsertion socio-économique, les réponses concrètes se font toujours attendre. La jeunesse, qui espérait voir s’ouvrir rapidement des chantiers structurants et des opportunités d’insertion professionnelle, fait face à une inertie institutionnelle troublante. La vie quotidienne reste marquée par la cherté de l’existence, la rareté du travail et l’absence de perspectives claires pour les diplômés comme pour les travailleurs de l’informel, poussant une fois de plus les bras valides du pays vers la terrible alternative du « Barça ou Barsakh ».
Au lieu du grand chantier de la transformation économique tant promis, les Sénégalais assistent depuis plusieurs mois à un spectacle politique navrant. Le débat public est désormais pollué par des querelles politiciennes incessantes, nées des divergences de positions, des rivalités d’appareil et des tensions ouvertes entre l’état-major de Pastef et les orientations du gouvernement porté par le président Diomaye. Cette guerre d’usure au sommet de l’appareil d’État détourne l’action publique de ses priorités fondamentales et étale au grand jour les tiraillements internes de la nouvelle gouvernance.
Cette surenchère verbale et ces règlements de comptes par médias interposés traduisent une déconnexion inquiétante entre la classe dirigeante et les urgences sociales du pays. Pendant que les états-majors politiques s’écharpent sur des questions d’influence, de positionnement ou de calendrier électoral, la jeunesse sénégalaise continue de mourir au large des Canaries dans l’indifférence des salons feutrés de la capitale.
La perte de confiance envers l’ex tandem est désormais consommée chez une large partie de ces jeunes qui pensaient avoir trouvé leurs sauveurs. La rupture promise s’est muée en une continuité des pratiques d’appareil où les querelles de chapelle l’emportent sur le traitement des urgences nationales. Le désenchantement est tel que les slogans de campagne ne suffisent plus à retenir ceux qui ont perdu tout espoir de voir leur quotidien s’améliorer à court ou moyen terme.
Et pourtant, de par l’ampleur du mandat qui lui a été confié et la légitimité historique dont il bénéficie, le régime du président Diomaye devrait impérativement incarner le régime de la solution face à cette tragédie qui décime les forces vives de la nation. Arrivé aux affaires sur la promesse d’un paradigme nouveau, l’exécutif a le devoir moral et politique d’apporter un traitement de choc : financement massif des micro-projets régionaux, refonte stratégique du secteur de la pêche artisanale et création rapide de chantiers de haute intensité de main-d’œuvre. Face à l’urgence nationale, le pouvoir ne peut plus se contenter de rejeter la faute sur l’héritage du passé, mais doit enfin déployer des mesures concrètes capables d’offrir à la jeunesse une alternative crédible à la mort en mer.
Face à ce bilan macabre qui s’alourdit à chaque saison de houle, les messages de condoléances, la mobilisation des services de secours et les promesses de traque des réseaux de passeurs ne peuvent plus servir de paravent. La lutte contre l’émigration irrégulière ne se fera pas uniquement par la répression des filières ou la surveillance des côtes, mais par la restauration d’un pacte de confiance et l’élaboration de véritables politiques d’emploi capables de retenir la jeunesse sur son sol.
Il y a urgence absolue à ce que l’exécutif sorte de ses contradictions internes et des querelles d’un autre âge pour remettre la question de la jeunesse au cœur des priorités gouvernementales. Sans un cap économique clair, une rupture franche avec les querelles politiques stériles et des mesures d’urgence pour l’emploi des jeunes, l’océan Atlantique continuera malheureusement d’engloutir les espoirs et les forces vives du Sénégal.
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