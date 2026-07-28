Bargny : Démantèlement d’un réseau présumé de trafic de drogue

Le Poste de police de Bargny a présenté au parquet quatre individus poursuivis pour détention et trafic de stupéfiants. L’opération a permis la saisie de 2 grammes de crack de cocaïne et de 1,5 kilogramme de chanvre indien, ainsi que l’immobilisation d’une moto Jakarta utilisée dans le cadre de l’affaire.

L’enquête a été déclenchée à la faveur d’une opération de contrôle du port du casque menée par les éléments du Corps urbain au rond-point du TER de Bargny, sur la Route nationale n°1. Lors de cette intervention, un conducteur de moto Jakarta, domicilié à Rufisque, a été soumis à une fouille de sécurité. Les policiers ont découvert sur lui un gramme de crack de cocaïne, dissimulé dans une boîte de préservatifs rangée dans la poche de son pantalon.

Entendu par les enquêteurs, le motocycliste a expliqué avoir obtenu cette drogue auprès d’un ressortissant étranger, par l’intermédiaire d’une femme vivant à la Cité Millionnaire de Rufisque. Il a indiqué qu’il devait acheminer le produit jusqu’à Thiès afin de le remettre à un autre ressortissant étranger, en contrepartie d’une rémunération de 15 000 francs CFA.

Les investigations menées par la Brigade de recherches ont conduit les policiers à la Cité Millionnaire, où deux personnes ont été interpellées. La perquisition effectuée dans la chambre de la principale suspecte a permis la découverte d’un gramme supplémentaire de crack, que son frère aurait tenté de dissimuler.

Au cours de son audition, la femme a reconnu les faits. Elle a déclaré s’être procuré cette substance auprès d’un fournisseur étranger pour le compte de son compagnon. Elle a également indiqué que le coursier s’approvisionnait habituellement aux Parcelles Assainies, à proximité du cinéma de l’Unité 3.

Exploitant ces informations, les enquêteurs ont ensuite mené une opération aux Parcelles Assainies, qui s’est soldée par l’interpellation du fournisseur présumé, domicilié à l’Unité 9. La fouille de son domicile a permis la saisie de 1,5 kilogramme de chanvre indien. S’il a contesté être propriétaire de cette marchandise, il a en revanche reconnu fournir le crack destiné à la suspecte arrêtée à Rufisque.

À l’issue de la procédure, les quatre mis en cause ont été déférés devant le parquet. Les stupéfiants saisis ainsi que la moto Jakarta ont été placés sous scellés dans le cadre de l’enquête.