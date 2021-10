Bassirou Diomaye parle d’un tentative d’assassinat contre Sonko

En vérité, tant que Macky Sall, Président de l’Alliance pour la République restera convaincu que sa sécurité et celle de sa famille ne seront garanties, à la fin de ses fonctions de Président, en 2024, que par une élimination de SONKO de la course pour le fauteuil présidentiel, seules notre détermination et notre combativité pourront mettre ses plans en échec.

Ce qui s’est passé à Ziguinchor est une tentative d’assassinat. Ni plus ni moins. Et, ils reviendront à la charge. Inlassablement. Car, comme dirait l’autre, la bêtise insiste toujours. Donc Soyons prêts au don de soi et soyons alertes. InchAllah le PROS vivra longtemps et servira ce pays par la volonté du tout puissant et le suffrage des Sénégalais.