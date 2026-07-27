Bataille de légitimité entre Diomaye et Pastef : Abass Fall appelle à « la clarification électorale »

La déclaration du président Bassirou Diomaye Faye revendiquant la création du parti le plus majoritaire du Sénégal continue de susciter des réactions. Le maire de Dakar, Abass Fall, proche d’Ousmane Sonko, invite le chef de l’État à convoquer les élections locales afin que les forces politiques puissent mesurer leur véritable poids électoral.

Le débat sur la représentativité des partis politiques s’installe au cœur de la scène politique sénégalaise. Au lendemain du lancement de Kiiraay – Les Patriotes Républicains, samedi 25 juillet, le président Bassirou Diomaye Faye avait affirmé que sa nouvelle formation politique était désormais la plus importante du pays, notamment à la faveur des ralliements enregistrés depuis son ancien parti, Pastef.

Une sortie qui n’a pas tardé à faire réagir dans le camp d’Ousmane Sonko. Le maire de Dakar, Abass Fall, a appelé le chef de l’État à passer de la démonstration politique à l’épreuve des urnes.

« Après un week-end très politique, le jeu doit être clair maintenant. Saa Kiraay (Diomaye Faye) dit qu’il a le plus grand parti du Sénégal. Alors qu’il signe le décret fixant la date des élections locales. Il ne sert à rien de bander les muscles. La clarification électorale s’impose », a écrit l’édile sur ses plateformes.

Pour Abass Fall, les prochaines élections locales constituent le meilleur moyen de départager les différentes forces politiques et d’évaluer leur implantation réelle auprès des électeurs.

Les élections municipales et départementales, organisées le 23 janvier 2022, doivent normalement arriver à échéance le 23 janvier 2027, correspondant à la fin du mandat de cinq ans des élus locaux actuels.

Si le président Bassirou Diomaye Faye n’a pas officiellement annoncé un report du scrutin, cette éventualité reste évoquée dans le débat public. Une perspective à laquelle Ousmane Sonko s’oppose fermement.

Le leader de Pastef, qui dispose de la majorité parlementaire, a déjà prévenu qu’un éventuel report des élections locales ne serait pas accepté par son camp. Il estime que les Sénégalais doivent pouvoir exercer leur choix dans les délais prévus par le calendrier électoral.