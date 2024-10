Bougane dirige l’opposition contre Sonko…Amadou Ba dort toujours

Ousmane Sonko ne change pas ses habitudes politiques. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) reste une véritable énigme pour ses adversaires. La nouvelle opposition cherche tous les voies et moyens pour neutraliser la menace pastéfienne. Un leader politique s’est distingué dans ce combat contre le nouveau régime. Bougane Gueye Dany est en train de bousculer le leader «légitime» de l’opposition. Amadou Ba ne mesure toujours pas ce sur quoi il est attendu. L’ancien Premier ministre dort au moment où le boss du mouvement Gueum Sa Bopp s’impose.

L’arrivée de Bassirou Diomaye Faye a changé la configuration politique du Sénégal. Devenu le cinquième président de la République, il fait face à une nouvelle opposition. Une opposition que devait diriger Amadou Ba (AB). Arrivée second à l’élection prsidentielle du 25 mars 2024, l’ex candidat de Benno Bokk Yakaar est de facto le leader de cette nouvelle opposition. C’est lui qui devait être le fer de lance contre Ousmane Sonko qui a réussi à réduire une certaine opposition à sa plus simple opposition.

Mais Amadou Ba joue au timide. Depuis qu’il a lancé sa «Nouvelle Responsabilité», il a adopté la stratégie du silence. Il reste muet face aux attaques des «anti-système». Même quand des accusations graves sont portées contre lui, il préfère ne pas répondre. En conférence de presse sur la situation du pays, le jeudi 26 septembre, Ousmane Sonko avait accusé Macky Sall et son gouvernement de mauvaise gestion. Selon lui, «ces derniers ont menti, manipulé l’opinion nationale et internationale sur la gestion du pays». En faisant cette déclaration, le premier ministre avait nommément cité Amadou Ba et les autres ministres des Finances sous Macky.

Pour Sonko, Amadou Ba et Cie doivent rendre compte. Malgré la gravité des accusations, Amadou Ba n’a toujours pas réagi. Au moment où tous les yeux sont rivés sur la course au Parlement, la tête de liste de coalition Jamm Ak Njarinn ne sait plus à quel saint se vouer. Depuis l’annonce d’un probable retour de Macky, l’ancien PM voit sa coalition se vider de ses membres. Malgré tout, il reste dans ses positions et refuse de faire face à ses adversaires politiques. Ses combats sont menés par ses alliés. Pendant ce temps, un opposant se positionne au-devant de l’actualité.

Bougane Gueye Dany a damé le pion à tous les autres opposants. Depuis le début du mandat du président Bassirou Diomaye Faye, il a réussi à se faire un nom. Ce parce-qu’il a adopté les méthodes de l’ancien chef de l’opposition radicale. Le leader du mouvement Gueum sa Bopp est devenu une épine sur le pied de Sonko. Bougane ne rate jamais l’occasion de lui faire face. D’ailleurs, ces attaques contre le premier ministre lui ont valu une garde à vue à la cybersécurité. Il est passé à un pas de la prison. Ce qui n’a changé en rien ses habitudes.

Quelques heures après sa libération, Bougane Gueye Dany a encore chargé son rival. Il a réaffirmé les propos qui lui ont valu son arrestation. Pour lui, l’actuel Premier ministre a utilisé le même discours envers Macky Sall, donc il peut être poursuivi. Un message qui se veut un peu plus clair. Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp compte faire vivre à Sonko le même enfer politique qu’il a fair vivre à au prédécesseur de Diomaye à la Présidence. Et Bougane sait s’y prendre car il a côtoyé le leader de Pastef lorsqu’ils étaient dans l’opposition dite radicale.

Contrairement à Amadou Ba, Bougane fait du bruit. Des sorties qui font écho dans la presse. D’ailleurs, beaucoup d’observateurs de la scène politique le voient comme le chef de l’opposition. Il vole ainsi la vedette au porteur du titre. Alors si l’ancien premier ministre veut rester dans la danse, il lui faudra sortir de son petit nuage. Ce n’est pas en jouant les bons samaritains politiques qu’il arrivera à impressionner Ousmane Sonko et ses camarades. Il faut un leader qui a le même tempérament pour arrêter les patriotes. Malheureusement, AB n’est pas encore dans cette optique.

Le tête de fil de la coalition Jamm Ak Njarinn est ainsi averti ! Si Amadou Ba veut avoir une chose aux élections législatives, il devra mouiller le maillot comme Bougane. La politique par procuration est finie. Amadou Ba doit apprendre de toutes les erreurs politiques de Macky Sall. Car comme disent les latins, «Errare humanum est, perseverare diabolicum» (L’erreur est humaine, persévérer [dans son erreur] est diabolique). Et ce sont les erreurs de Macky qui ont créé Pastef de toutes pièces.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn