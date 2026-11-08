Cambérène : Un homme interpellé après avoir blessé une personne par balle

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies, unité 15, a procédé, le 6 novembre 2026, à l’interpellation d’un individu pour tentative de meurtre, à la suite d’une altercation familiale survenue à Cambérène 2 et ayant fait un blessé par balle.

Selon les informations communiquées par la police, l’intervention fait suite à un appel reçu sur le numéro vert signalant une violente dispute au sein d’une famille. L’un des protagonistes aurait fait usage d’une arme à feu au cours de l’altercation, blessant une personne.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que l’incident trouve son origine dans un différend lié à une transaction Mobile Money que le mis en cause souhaitait effectuer dans une boutique située à Tilène. Après des échanges houleux, le suspect aurait suivi le frère de la victime jusqu’à leur domicile familial, à Cambérène, avant de lui asséner un coup de poing au visage.

Une nouvelle altercation aurait alors éclaté. Le mis en cause aurait sorti une arme à feu préalablement approvisionnée et aurait visé son contradicteur à bout portant. En tentant d’esquiver le tir, ce dernier aurait évité d’être atteint, mais la balle a touché son frère, qui s’était interposé pour les séparer, au niveau du biceps droit.

Après les faits, le suspect aurait pris la fuite à moto en direction de Keur Massar. La victime blessée a, quant à elle, été évacuée à l’hôpital après une première prise en charge au centre de santé Mame Abdou Aziz Dabakh des Parcelles Assainies.

Les investigations menées par les policiers ont permis de localiser le mis en cause à Keur Massar APIX. Un déplacement sur place a conduit à son identification et à son interpellation.

La perquisition de sa chambre a également permis de découvrir et de saisir l’arme à feu utilisée lors des faits, que le suspect aurait reconnu avoir employée.

Il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.