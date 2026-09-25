CAN 2027 : Le Sénégal accroché par le Mozambique pour la première de Vieira

Le Sénégal a concédé le nul face au Mozambique (1-1), ce vendredi à Maputo, pour la première journée du groupe J des éliminatoires de la CAN 2027. Pour sa première sur le banc des Lions, Vieira débute ainsi par un match nul.

Les Lions avaient pourtant bien entamé la rencontre. À la 32e minute, Jackson a ouvert le score après une première période largement dominée par les Sénégalais.

Le Mozambique a toutefois réagi avant la pause. Dans le temps additionnel de la première période, Catamo a permis aux siens de revenir à hauteur à la 45e+2 minute.

Au retour des vestiaires, le Sénégal a continué à maîtriser une bonne partie du jeu. Malgré cette domination, les Lions ont manqué d’efficacité dans le dernier geste et n’ont pas réussi à reprendre l’avantage.

Le Sénégal devra désormais se montrer plus efficace offensivement lors de sa prochaine sortie dans ces éliminatoires de la CAN 2027.