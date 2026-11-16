Le Sénégal a décroché une précieuse victoire face au Soudan (4-2), ce lundi à Juba, lors de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Après avoir mené 2-0 à la pause, les Lions ont été rejoints en seconde période avant de reprendre l’avantage en fin de rencontre grâce à Pathé Mboup et Paul Mendy.

Les hommes de Patrick Vieira ont rapidement pris les commandes. Dès la 4e minute, Nicolas Jackson a ouvert le score après un corner d’Ibrahim Mbaye. À la 22e minute, El Hadji Malick Diouf a doublé la mise sur une passe de Pape Gueye, permettant au Sénégal de rejoindre les vestiaires avec deux buts d’avance.

Mais au retour de la pause, les Soudanais ont affiché un tout autre visage. Al Gozoli Nooh a réduit l’écart avant que les locaux ne parviennent à égaliser à la 75e minute. Bousculés, les Lions ont toutefois trouvé les ressources pour réagir.

Entré en jeu, Pathé Mboup a redonné l’avantage au Sénégal à la 87e minute, sur une passe de Dion Lopy. Deux minutes plus tard, Paul Mendy, servi par Mboup, a inscrit le quatrième but sénégalais et scellé la victoire.

Avec ce succès, le Sénégal porte son total à dix points et se rapproche de la qualification pour la phase finale. Les Lions pourraient même valider leur billet dès cette journée, si l’Éthiopie ne parvient pas à battre le Mozambique.