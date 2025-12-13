CEDEAO : Diomaye à Abuja pour la 68ᵉ Conférence des Chefs d’État

Le Président de la République Bassirou Diomaye Fay a quitté Dakar ce jour à destination d’Abuja, en République fédérale du Nigeria, où il est arrivé dans l’après-midi, en vue de sa participation à la 68ᵉ Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), prévue le 14 décembre 2025.

À son arrivée dans la capitale nigériane, le Chef de l’État a été accueilli avec les honneurs militaires, marquant le caractère solennel et l’importance de ce rendez-vous régional de premier plan.

Cette session de la CEDEAO sera consacrée à l’examen des grands enjeux qui préoccupent l’espace ouest-africain, notamment les questions de paix et de sécurité, de stabilité politique, ainsi que le renforcement de l’intégration régionale. Les dirigeants ouest-africains échangeront également sur les défis économiques et institutionnels auxquels la sous-région est confrontée, dans un contexte marqué par des mutations politiques et sécuritaires.