Cheikh Tidiane Youm : « Je suis le seul député à avoir voté pour le PLFR 2026…»

Alors que le groupe parlementaire Pastef a voté contre le projet de texte lors de son examen en Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, un député affirme avoir, lui, voté en faveur du texte. « Je suis le seul député à avoir voté la LFR 2026 en commission », a déclaré ce samedi Cheikh Ahmed Tidiane Youm.

Sur ses plateformes numériques, le député et secrétaire général du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) a expliqué les raisons de son choix : « Car je considère qu’elle aura un impact sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens », a-t-il indiqué.

Malgré ce soutien, le vote de M. Youm n’aura pas suffi à sauver le texte. Le Projet de loi de finances rectificative 2026 a finalement été rejeté par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire.