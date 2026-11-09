Cheikh Yérim Seck évoque des « négociations secrètes » entre Diomaye et Sonko

Alors que les tensions persistent entre les partisans du président Bassirou Diomaye Faye et ceux d’Ousmane Sonko, les deux anciens alliés auraient déjà engagé des discussions en vue d’un rapprochement. C’est ce qu’a révélé le journaliste Cheikh Yérim Seck, sur les ondes de la Rfm.

Selon lui, tout serait parti d’un échange entre le ministre de l’Intérieur, Makhtar Cissé, et Ousmane Sonko. À l’issue de cette conversation, le ministre aurait rendu compte au chef de l’État de la teneur de ses échanges avec le leader du Pastef. « Le Président a chargé un de ses amis de négocier ses échanges avec Ousmane Sonko », a-t-il expliqué.

Cette démarche serait notamment à l’origine de la longue période de silence observée par l’ancien Premier ministre, qui aurait également conduit à l’annulation de son meeting prévu à Thiès.

Cheikh Yérim Seck a également évoqué une prise de conscience du président de la République après le dernier remaniement ministériel. « Le président Diomaye Faye s’est rendu compte de l’incompétence et de l’absence de résultats de certains responsables nommés », a-t-il soutenu.

Le journaliste affirme, par ailleurs, que le chef de l’État aurait commandité un sondage dont les résultats lui auraient révélé que Pastef pourrait recueillir 59 % des suffrages si des élections étaient organisées dans le contexte actuel. « C’est la raison des discussions entre Sonko et Diomaye », a-t-il avancé.

Du côté d’Ousmane Sonko, les revendications porteraient notamment sur la réintégration des militants et responsables de Pastef au sein du gouvernement et dans les différentes directions de l’administration. « Il souhaite que les Pastefiens réintègrent le gouvernement et les directions », a précisé Cheikh Yérim Seck.

Quant à Bassirou Diomaye Faye, son objectif serait de rétablir le fonctionnement normal de la majorité et d’obtenir une coopération de l’Assemblée nationale. Le chef de l’État souhaiterait notamment que les accords conclus avec le Fonds monétaire international (FMI) puissent aboutir afin de remettre le pays sur une trajectoire économique favorable.

Mais, selon le journaliste, les proches du président auraient compromis les négociations entre les deux anciens alliés. « Les pros Diomaye ont fait échouer les négociations entre les anciens binômes », a-t-il affirmé, avant de révéler que c’est cette situation qui aurait notamment contribué au rejet de la loi de finances rectificative et aux tensions politiques qui ont suivi.

Source : Seneweb