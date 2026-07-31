Compétitions interclubs CAF 2026-2027 : la FSF officialise les représentants du Sénégal

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé la liste des clubs qui représenteront le Sénégal dans les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) pour la saison 2026-2027. Dans un communiqué publié le 29 juillet 2026, l’instance fédérale précise que cette désignation a été effectuée conformément aux règlements de la CAF, notamment ceux relatifs à la qualification sportive et à la Licence des Clubs CAF.

La FSF rappelle avoir invité tous les clubs susceptibles de représenter le Sénégal à participer à la procédure d’obtention de la Licence des Clubs CAF. À l’issue de cette démarche, Teungueth FC, AJEL de Rufisque, Diambars FC et les Aigles de la Médina ont obtenu leur licence.

Après validation des critères d’éligibilité, Teungueth FC représentera le Sénégal en Ligue des champions de la CAF, tandis que Diambars FC disputera la Coupe de la Confédération de la CAF. Chez les dames, les Aigles de la Médina participeront à la Ligue des champions féminine de la CAF.

Concernant la désignation de Diambars FC pour la Coupe de la Confédération, la FSF explique qu’elle fait suite au désistement du vainqueur de la Coupe du Sénégal, qui n’a pas pris part à la procédure d’obtention de la Licence des Clubs CAF. Conformément aux règlements de la CAF, la place vacante est ainsi revenue au finaliste de la Coupe du Sénégal, titulaire de cette licence.

La Fédération sénégalaise de football a félicité les clubs qualifiés et leur a adressé ses vœux de succès dans leurs campagnes continentales, réaffirmant son engagement à les accompagner afin qu’ils défendent au mieux les couleurs du football sénégalais sur la scène africaine.