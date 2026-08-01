Coopération sécuritaire : Le ministre de l’Intérieur échange avec son homologue français

Le ministre sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est entretenu par téléphone avec son homologue français, Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur en titre de la République française. Cet échange, d’une quinzaine de minutes, a été consacré au renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays.

En ouverture de la conversation, le ministre sénégalais a exprimé sa compassion et sa solidarité à son homologue, dont le pays est confronté, depuis près d’un mois, à d’importants incendies de forêt dans le sud de la France.

Les discussions ont ensuite porté principalement sur l’appui apporté par la France au Sénégal dans le cadre de la sécurisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, ainsi que sur plusieurs autres sujets d’intérêt commun.

Cet entretien s’inscrit dans le prolongement des échanges engagés lors de la visite effectuée par Mouhamadou Makhtar Cissé à Paris, en juin 2026, quelques jours après sa prise de fonction. Il illustre la continuité du dialogue entre les deux responsables et la vitalité de la coopération sécuritaire entre le Sénégal et la France.