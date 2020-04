Corona-Riz : voici les avocats des dealers…Mame Boye Diao et Racine Sy

Corona-business : Racine Sy, un intrus dans le débat sur le marché de l’acheminement des denrées

Tiens, tiens, les vautours sortent et se mettent à rôder autour de la proie ! Comme ça, c’est toujours mieux, ils se découvrent, et il devient facile de les abattre. Mame Boye Diao, le directeur des Domaines s’est curieusement mêlé du débat tournant autour de la procédure du marché d’attribution du riz à destination des populations démunies dans la guerre déclenchée contre le covid-19. Un débat qui ne le concerne nullement. Après de profondes enquêtes, car il le faudra, une fois que la guerre contre le coronavirus sera remportée, tous ceux qui sont impliqués autour du scandale sur cette procédure dénoncée par toutes les forces vives de la nation, devront répondre de leurs actes qui ne sont que criminels.

Ce qui rend encore beaucoup intéressant cette histoire, c’est que plus qu’on avance, plus les corona-businessmen jettent leurs masques. De la même manière que l’on s’interroge sur ce qui bien conduire le directeur des Domaines à se mêler dans le débat sur la procédure d’acquisition du marché du riz, l’on peut se demander ce qui prend le Président directeur général du King Fahd Palace, le sieur Racine Sy, à faire irruption dans l’autre débat dont le député Demba Diop alias Diop Sy est cité, concernant le marché d’acquisition de camions pour l’acheminement des denrées à l’endroit des populations touchées par la guerre contre le coronavirus.

Président du syndicat patronal de l’hôtellerie et du tourisme, Racine Sy devrait mieux s’occuper des problèmes qui frappent le secteur dans lequel où il évolue et qui se trouve le plus fortement frappé par la crise actuelle liée au coronavirus que de se comporter en intrus dans le débat sur le marché d’acquisition de camions. Qui a sonné Racine Sy à un tel débat et qui s’est illustré à travers une contribution des plus ridicules publiée par le site Yerimpost.

A travers cette contribution dépourvue d’arguments et qui démontre toutes les limites intellectuelles du patron du King Fahd Palace, le seul enseignement à tirer, c’est qu’il se comporte en procureur de la République et rappelle à la place des autorités compétentes que la procédure d’attribution du marché du riz est disponible pour tous. Tant bien même que cette procédure comporte des limites et la porte ouverte à toutes sortes de magouilles. Racine Sy prévient que l’honneur de toute personne est sacré et avertit de plainte éventuelle pouvant être déclenchée par tout citoyen (ici par tout corona-businessman).

Quelle prétention de la part du patron du King Fahd Palace dont l’intrusion dans ce débat sur le dossier concernant le marché d’attribution des camions pour acheminer les denrées, doit bien intriguer. A-t-il un intérêt particulier dans cette affaire. Tout deviendra clair au moment du bilan, car le peuple sénégalais finira bien par vaincre le coronavirus. Viendra, le temps de rendre compte au moment de la reconstitution de l’économie du pays. L’on a beau retourner les méninges, mais l’on se demande toujours pourquoi Racine Sy se met à voler au secours de Mansour Faye et de Diop Sy à travers une contribution qui ne lui fait pas honneur et, dont les puristes de la langue de Molière vont trouver beaucoup de choses à redire sur certaines fautes grammaticales.

Concernant Racine Sy, beaucoup de choses sont à dire et à redire. Xibaaru s’en limite pour le moment à çà. A la prochaine heure.

La rédaction de Xibaaru