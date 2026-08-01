Coupe de la Confédération CAF : l’AJEL de Rufisque conteste la décision de la FSF et envisage un recours

L’AJEL de Rufisque a réagi au communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF) annonçant la désignation de Diambars FC pour représenter le Sénégal en Coupe de la Confédération de la CAF lors de la saison 2026-2027. Dans un communiqué officiel publié ce 31 juillet 2026, le club dit ne pas avoir reçu de notification officielle justifiant cette décision.

Selon l’AJEL, la date limite de dépôt des dossiers de Licence CAF était fixée au 30 juin 2026. Le club affirme qu’à cette échéance, les services juridiques de la FSF lui avaient indiqué qu’il était le seul club candidat à la Coupe de la Confédération à avoir régulièrement déposé son dossier dans les délais.

Le club soutient également que ces éléments ont été confirmés lors de la réunion du Comité exécutif de la FSF du 11 juillet 2026. D’après l’AJEL, cette réunion avait acté sa désignation pour représenter le Sénégal en Coupe de la Confédération, décision sur la base de laquelle il dit avoir engagé des démarches administratives, sportives, logistiques et financières afin de répondre aux exigences de la CAF.

Face à la désignation d’un autre club, sans notification officielle ni explication des motifs ayant conduit à ce changement, l’AJEL de Rufisque fait part de sa « profonde incompréhension » et s’interroge sur le respect des procédures ainsi que des principes de transparence.

Tout en réaffirmant son attachement au respect des règlements, à la sécurité juridique des décisions et à l’égalité de traitement entre les clubs, l’AJEL annonce se réserver le droit d’exercer toutes les voies de recours prévues par les règlements de la FSF, de la CAF et de la FIFA afin de préserver ses droits et ses intérêts légitimes.

Le club indique enfin qu’il informera l’opinion publique des suites qui seront données à ce dossier.