Coupe du Nord : l’US Gorée remporte la première édition

La première édition de la Coupe du Nord a pris fin ce samedi à Saint-Louis. Organisé en préparation de la nouvelle saison, le tournoi a réuni six clubs : la Linguère, Essamaye FC, le Casa Sports, le Jaraaf, l’US Ouakam et l’US Gorée.

Au terme de la compétition, l’US Gorée s’est adjugé le trophée. Les Insulaires terminent à la première place avec 11 points, après avoir enregistré trois victoires et deux nuls.

Pour leur dernier match du tournoi, l’US Gorée et la Linguère de Saint-Louis se sont quittées sur un score de parité (2-2). Le milieu de terrain de l’US Gorée, Pathé Seck, a par ailleurs été désigné meilleur joueur de cette première édition.

À une semaine du démarrage du championnat professionnel, prévu le 3 octobre, cette compétition initiée par la Linguère de Saint-Louis aura permis aux six équipes participantes de disputer chacune cinq matchs de préparation dans des conditions de compétition.