Crise budgétaire : Biguine Guèye dénonce une obstruction parlementaire et interpelle le chef de l’État

Dans une tribune consacrée aux tensions autour des lois de finances 2026 et 2027, le journaliste-écrivain Mamadou Biguine Guèye accuse la majorité parlementaire de chercher à entraver l’action gouvernementale. Il appelle le président de la République à intervenir pour préserver le fonctionnement régulier des institutions.

Les tensions entre l’Assemblée nationale et l’exécutif autour des textes budgétaires continuent de susciter des réactions. Dans une tribune intitulée « Crise budgétaire au Sénégal : l’impasse provoquée par l’Assemblée nationale et la nécessité d’un sursaut républicain », le journaliste-écrivain Mamadou Biguine Guèye critique l’attitude de la majorité parlementaire, qu’il accuse de multiplier les initiatives d’obstruction à l’encontre du gouvernement.

L’auteur estime que le communiqué récemment publié par le président de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale illustre une dérive institutionnelle. Selon lui, le rejet du projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026, suivi des exigences formulées autour du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027, traduit une volonté de paralyser l’action gouvernementale.

Mamadou Biguine Guèye considère que le rejet du PLFR 2026 ne serait pas fondé sur de véritables contradictions techniques, mais s’inscrirait dans une logique de confrontation politique. Il accuse la majorité parlementaire, pilotée par le Pastef, d’invoquer des arguments liés à l’opacité pour affaiblir l’exécutif et jeter le discrédit sur le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan.

Le journaliste-écrivain critique également la demande de retrait du PLFI 2027 au motif que ce texte repose sur le cadrage du PLFR 2026 rejeté par les députés. Il qualifie cette démarche d’« aberration juridique » et de « manœuvre dilatoire », estimant qu’elle risque de bloquer la conduite de la politique économique et la mise en œuvre des politiques publiques.

Dans sa tribune, l’auteur revient également sur les accusations formulées par la commission parlementaire à l’endroit de l’exécutif, notamment concernant des propos jugés « désobligeants » et le respect des délais. Il conteste cette lecture et reproche à l’Assemblée nationale de multiplier les convocations et les changements de calendrier de dernière minute, tout en cherchant à imposer au gouvernement le retrait de textes budgétaires. À ses yeux, ces pratiques s’éloignent de l’esprit de collaboration entre les pouvoirs qui doit caractériser un État de droit.

Mamadou Biguine Guèye estime par ailleurs que les accusations de manipulation de l’opinion adressées au gouvernement relèvent d’un renversement des rôles. Il dénonce ce qu’il considère comme une instrumentalisation de l’institution parlementaire à des fins de confrontation politique, avec des conséquences potentielles sur la stabilité financière du pays.

Face à cette situation, le journaliste-écrivain interpelle directement le président de la République. Il estime que l’immobilisme n’est plus une option au regard des défis économiques et sociaux auxquels le Sénégal est confronté. Il appelle ainsi le chef de l’État, qu’il présente comme le garant du fonctionnement régulier des institutions et de la stabilité nationale, à faire usage de ses prérogatives pour mettre un terme à ce qu’il décrit comme une surenchère politique orchestrée par Ousmane Sonko et ses partisans au sein de l’appareil législatif.

Pour Mamadou Biguine Guèye, la poursuite de ces tensions risque de fragiliser davantage une économie déjà éprouvée. Il plaide pour un sursaut républicain fondé sur la sérénité, la rigueur et la continuité de l’action publique, au-delà des intérêts partisans.