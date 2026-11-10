Crise budgétaire : Yoro Dia accuse Sonko de conduire le Sénégal vers un « crash financier »

L’ancien ministre-conseiller du président Macky Sall, Dr Yoro Dia, a vivement critiqué le Premier ministre et président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Dans une publication partagée ce mardi 10 novembre 2026 sur le réseau social X, il l’accuse de compromettre la trajectoire du pays, sur fond de crise budgétaire et de craintes d’un « crash financier ».

Pour accompagner son message, l’ancien responsable de la communication présidentielle a partagé la une du journal Le Quotidien, consacrée aux difficultés budgétaires et au spectre d’un éventuel crash financier. Dans son texte, Yoro Dia emploie des termes particulièrement virulents pour dénoncer ce qu’il considère comme une volonté de destruction de la dynamique du Sénégal.

« Demolition Man, le Grand timonier de la Négation du Sénégal a embarqué notre pays sur le radeau de la Méduse. Avec les JOJ, le Sénégal tient de façon sublime son rang de Phare du continent. Ce que veut détruire Sonko avec son agenda de sabotage systémique », a-t-il écrit.