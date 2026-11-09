Crise économique et institutionnelle : Madana Kane et Cie appellent le pouvoir à clarifier ses orientations

Madana Kane, Cheikhou Omar Sy, Al Hassane Niang et Théodore Chérif Monteil tirent la sonnette d’alarme sur la situation économique, sociale et institutionnelle du Sénégal. Lors d’une conférence de presse tenue le dimanche 8 novembre 2026, les quatre intervenants ont appelé à une prise de conscience nationale et à une clarification des orientations du pouvoir.

Dans leur déclaration, ils dénoncent notamment les tensions au sommet de l’État, les incertitudes budgétaires et leurs conséquences sur les entreprises et les ménages. Ils pointent également un décalage entre les engagements politiques portés en 2024 et les résultats attendus.

Selon eux, les divergences entre les principaux responsables issus du même projet politique fragilisent la cohérence de l’action publique, la stabilité institutionnelle et la crédibilité du Sénégal auprès de ses partenaires. Le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 par l’Assemblée nationale, le 3 novembre dernier, est notamment présenté comme une illustration de ces divisions.

Les quatre intervenants mettent également en avant plusieurs difficultés économiques et sociales, notamment le poids du service de la dette, les tensions de trésorerie des entreprises, la contraction des opportunités économiques, le chômage des jeunes et l’érosion du pouvoir d’achat des ménages.

Ils s’inquiètent par ailleurs des conséquences de la dégradation de la note souveraine du Sénégal par l’agence Moody’s, le 29 octobre, ainsi que de l’attente d’une approbation du conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI), après l’accord technique conclu le 1er septembre. À leurs yeux, ces incertitudes sont susceptibles de peser sur la confiance des investisseurs et la mobilisation des financements nécessaires à l’économie sénégalaise.

Au-delà de ce diagnostic, Madana Kane, Cheikhou Omar Sy, Al Hassane Niang et Théodore Chérif Monteil réclament des mesures concrètes. Ils demandent notamment la présentation d’un bilan transparent des politiques publiques conduites depuis 2024, une clarification de la trajectoire budgétaire, ainsi que la publication des engagements financiers de l’État.

Ils préconisent également la mise en place d’un programme économique assorti d’objectifs mesurables. Sur le plan institutionnel, ils appellent l’Assemblée nationale à examiner les textes budgétaires au fond et invitent les différentes institutions à respecter leurs prérogatives constitutionnelles.

Dans leur déclaration, les quatre personnalités rappellent enfin la responsabilité des dirigeants face aux préoccupations quotidiennes des Sénégalais. « Le Sénégal ne doit pas payer le prix des contradictions de ceux qui ont reçu le mandat de le gouverner », préviennent-ils, appelant à replacer l’intérêt général, la transparence et la cohésion nationale au cœur de l’action publique.