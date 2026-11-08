Crise institutionnelle : Déthié Faye appelle à une convergence autour des valeurs de la République

Dans une tribune intitulée « Pour une véritable convergence autour des valeurs de la République », Déthié Faye, président de la CDR Fonk sa Kaddu, dénonce les tensions politiques entre l’Exécutif et le Législatif. Il appelle les forces vives de la Nation à dépasser les clivages partisans pour préserver la stabilité institutionnelle et les acquis démocratiques du Sénégal.

Revenant sur la troisième alternance du 24 mars 2024, Déthié Faye estime que PASTEF a révélé, dès son arrivée au pouvoir, des difficultés à s’adapter aux exigences de la gestion de l’État. Il évoque des tensions internes, des tiraillements et des attaques personnelles qui, selon lui, ont progressivement pris le dessus sur le sens des responsabilités attendu des dirigeants.

Le responsable politique considère que les deux années d’Ousmane Sonko à la Primature, marquées à ses yeux par des choix et des mesures dont les conséquences pèsent sur la situation économique et sociale du pays, ont finalement conduit à une rupture. Celle-ci aurait ouvert une nouvelle séquence de confrontation entre les pouvoirs exécutif et législatif.

Déthié Faye cite notamment les propositions de loi déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, la multiplication des commissions d’enquête parlementaire et le rejet du projet de loi de finances rectificative. Il considère ces épisodes comme les manifestations d’une escalade politique susceptible de fragiliser les institutions et de porter atteinte à l’image du Sénégal.

Il déplore particulièrement les conséquences de ces tensions sur les populations, confrontées à des difficultés économiques, à la cherté de la vie et à des attentes importantes en matière d’emploi et de soutien aux couches vulnérables.

Le président de la CDR Fonk sa Kaddu revient également sur la séance plénière du 3 novembre 2026 à l’Assemblée nationale. Il critique le rejet de la loi de finances rectificative, qu’il présente comme une illustration du décalage entre les préoccupations des Sénégalais et les positions de la majorité parlementaire.

Face à cette situation, Déthié Faye estime que le Sénégal doit faire un choix entre une République fondée sur le respect des institutions, du pluralisme et des libertés démocratiques, et une conception du pouvoir dominée, selon lui, par la pensée unique et l’affrontement.

Il invite ainsi le président de la République à rassurer les Sénégalais en faisant usage des pouvoirs que lui confère la Constitution afin de mettre un terme à une situation qui, selon lui, ne fait honneur ni aux institutions ni au pays.

Le responsable politique appelle également les forces vives de la Nation, au-delà de leurs différences et de leurs divergences, à œuvrer à une véritable convergence autour des valeurs républicaines.

Il précise que cette démarche ne doit pas être considérée comme une alliance de circonstance contre un camp politique, mais comme une exigence nationale destinée à préserver la démocratie, la cohésion sociale et l’avenir du Sénégal.

Pour Déthié Faye, le pays a désormais besoin d’une décrispation de l’espace public, d’un dialogue sincère et d’une volonté partagée de faire prévaloir l’intérêt national.