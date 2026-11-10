Crise institutionnelle et rejet de la LFR 2026 : 2ADS appelle au dialogue et à la responsabilité

Dans une tribune politique consacrée aux tensions entre les institutions sénégalaises, la présidente du mouvement 2ADS-Ande Ak Adjaratou appelle les autorités politiques à privilégier le dialogue et à replacer les préoccupations des populations au centre de l’action publique. Réagissant notamment à la crise autour du rejet du projet de Loi de finances rectificative (LFR) 2026, elle estime que les divergences entre les pouvoirs exécutif et législatif ne doivent pas compromettre les priorités économiques et sociales du pays.

Dans son texte, la responsable de 2ADS évoque les difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés au quotidien, notamment le coût de la vie, le chômage des jeunes, la précarité des femmes, les difficultés du secteur privé ainsi que les enjeux liés à l’éducation et à la santé.

Elle déplore que l’actualité politique soit souvent dominée par les rapports de force et les calculs stratégiques entre les différentes composantes du pouvoir, alors que ces préoccupations nécessitent, selon elle, des réponses concrètes. Pour la présidente de 2ADS, le débat parlementaire et le contrôle de l’action gouvernementale sont des exigences démocratiques. Toutefois, elle estime que les désaccords institutionnels ne doivent pas conduire à l’immobilisme. « Le Sénégal n’a pas besoin d’une guerre des institutions. Il a besoin d’une République de responsabilités », écrit-elle.

Elle rappelle que les populations attendent des résultats mesurables, une meilleure mobilisation des ressources publiques et des politiques capables de répondre à leurs besoins. Elle cite notamment les femmes qui soutiennent leurs familles, les jeunes diplômés en quête d’emploi, les entrepreneurs confrontés aux difficultés économiques et les parents préoccupés par l’avenir de leurs enfants.

La présidente de 2ADS appelle les pouvoirs exécutif et législatif à exercer pleinement leurs prérogatives tout en privilégiant le respect mutuel et la concertation. Elle considère que la séparation des pouvoirs ne doit pas être synonyme de rupture du dialogue.

Dans cette perspective, elle lance un appel au président de la République pour qu’il poursuive les efforts de rassemblement et fasse de l’apaisement institutionnel une priorité nationale. Au gouvernement, elle demande de privilégier la concertation, la transparence et la recherche de solutions durables face aux défis économiques et sociaux.

Aux députés, elle rappelle que leur mandat constitue avant tout une responsabilité envers les citoyens. Elle les invite à maintenir un contrôle parlementaire exigeant, mais également constructif et orienté vers l’intérêt général. Les responsables politiques sont, quant à eux, appelés à dépasser les considérations personnelles et partisanes.

Parmi les pistes avancées figure l’ouverture d’un cadre de concertation institutionnelle autour des urgences budgétaires, économiques et sociales, afin d’identifier des points de convergence et de préserver la continuité de l’action publique.

Dans la dernière partie de sa tribune, la responsable de 2ADS met en avant le potentiel humain, économique et social du pays, notamment sa jeunesse, ses femmes, ses entrepreneurs et sa société civile. Elle estime que ce potentiel ne doit pas être compromis par les rivalités politiques. « L’heure n’est plus à savoir qui remportera une bataille politique ou institutionnelle. L’heure est à savoir comment nous pouvons ensemble faire avancer le Sénégal », souligne-t-elle.

Pour la présidente de 2ADS, le développement ne peut prospérer sans stabilité, la démocratie ne peut s’épanouir sans dialogue et la souveraineté doit se traduire par une amélioration concrète des conditions de vie des populations. Elle conclut sa tribune par un appel à placer l’intérêt national au-dessus des ambitions individuelles : « Le Sénégal d’abord. Le peuple d’abord. Le développement d’abord. »