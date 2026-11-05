Cristiano Ronaldo annonce la fin de sa carrière internationale avec le Portugal

C’est une page majeure de l’histoire du football portugais qui se tourne. À 41 ans, Cristiano Ronaldo a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière en équipe nationale, après 23 années passées sous les couleurs du Portugal. L’attaquant quitte ainsi la sélection avec des statistiques qui témoignent de son parcours exceptionnel.

Avec 234 sélections et 146 buts inscrits, le capitaine portugais détient les records mondiaux dans le football masculin pour le nombre de matchs disputés et de réalisations en équipe nationale. Il a également marqué lors de six éditions de la Coupe du monde, de l’Allemagne en 2006 à l’édition 2026 organisée en Amérique du Nord, inscrivant au total 11 buts dans cette compétition.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, le joueur a officialisé sa décision en annonçant qu’il était temps de transmettre le maillot numéro 7. « Peuple portugais, le jour est venu pour moi de rendre le maillot numéro 7 de notre équipe nationale », a-t-il déclaré. Il a rappelé avoir eu, pendant 23 ans, « le privilège et la responsabilité de le porter, de le défendre, et de lui faire honneur dans les stades du monde entier ».

Cristiano Ronaldo reconnaît que cette décision n’a pas été facile à prendre, soulignant qu’elle relève autant du cœur que de la raison. « Ce parcours qui a débuté en août 2003 et a changé ma vie pour toujours a atteint son terme », a-t-il ajouté.

Sous le maillot portugais, Ronaldo a notamment conduit son pays au sacre lors de l’Euro 2016, avant de remporter deux titres de Ligue des nations de l’UEFA, en 2019 et en 2025.

Cette décision concerne uniquement son parcours international. Le quintuple Ballon d’Or continuera d’évoluer avec le club saoudien d’Al-Nassr.