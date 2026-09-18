CSS : Les prestations sociales désormais payables via Wave

La Caisse de Sécurité sociale (CSS) franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses services avec le lancement du paiement de certaines prestations sociales via la plateforme Wave. Cette nouvelle modalité doit permettre aux bénéficiaires de percevoir directement leurs prestations sur leur compte Wave, sans avoir à se déplacer.

Sont concernées par ce dispositif les prestations familiales, les allocations prénatales et postnatales, les indemnités journalières de congé de maternité d’un montant inférieur à 100 000 FCFA, les rentes d’un montant inférieur à 100 000 FCFA ainsi que les indemnités journalières au titre des accidents du travail.

Pour bénéficier de ce mode de paiement, les allocataires sont invités à adhérer au dispositif en remplissant un formulaire d’adhésion disponible dans les agences de la CSS. La démarche peut également être effectuée en ligne à travers le formulaire d’adhésion Wave.

La CSS invite les allocataires à accomplir cette formalité dans les meilleurs délais afin de faciliter le traitement et le paiement de leurs prestations. Elle sollicite également la collaboration des employeurs afin qu’ils informent et sensibilisent leurs travailleurs ainsi que les bénéficiaires de prestations sur cette nouvelle modalité de paiement.

Parallèlement, la Caisse de Sécurité sociale annonce la mise à disposition d’un « Centre de relation client » destiné à renforcer l’accompagnement de proximité des usagers. Ce centre est accessible les jours ouvrables, du lundi au jeudi de 7 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 7 h 30 à 13 h 30.

Les conseillers sont chargés d’informer et de renseigner les usagers sur les prestations et services de la CSS, de les accompagner dans la constitution et le suivi de leurs dossiers, de les renseigner sur l’état d’avancement de leurs demandes et d’assurer le suivi de leurs réclamations. Ils peuvent également orienter les usagers vers les services compétents et leur apporter l’assistance nécessaire pour faciliter leur accès aux prestations et services de la Caisse.

Pour toute question, difficulté ou besoin d’accompagnement, la CSS indique que les usagers peuvent appeler gratuitement le 800 222 222 ou se rapprocher de l’agence CSS la plus proche.

À travers ces initiatives, la Caisse de Sécurité sociale réaffirme son engagement à proposer aux travailleurs et à leurs familles des services « plus modernes, plus accessibles, plus rapides et plus sécurisés », tout en renforçant la qualité de l’accueil, de l’information et de l’accompagnement des usagers.