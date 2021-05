Cumul de fonction…Ousmane Iyane Thiam demande à Macky Abdoulaye Seydou Sow

Au Sénégal, la fonction de Ministre de la République n’est pas une chose aisée. Cependant, une question mérite d’être posée. Est-ce que le Ministre en charge de l’urbanisme, de l’hygiène publique et du Cadre de Vie a réellement compris cette question ?

En effet, selon Ousmane Iyane Thiam, président de l’ONGAM (Organisme National de Gestion des Activités de Masse), l’actuel président de la ligue de football amateur et ministre de l’urbanisme et de l’hygiène publique est plus préoccupé par sa réélection que de s’occuper convenablement de ses charges au sein du gouvernement. C’est comme si ce Monsieur ignore littéralement l’importance de son département ministériel. Et a ce titre, il lance un appel au président Macky Sall pour recadrer son Ministre.

En effet, a quelques encablures des renouvellements des instances de la fédération sénégalaise de football, le ministre Abdoulaye Seydou Sow se préoccupe plutôt de sa réélection ni plus ni moins. Une chose inacceptable selon le président Ousmane Iyane Thiam qui a déclaré sa candidature à la tête du football amateur sénégalais.

C’est dans ce sens, qu’il a convié dans un hôtel de la place ce dimanche, les responsables de la structure ONGAM qui ont des clubs, pour réfléchir sur le soutien des candidats à la présidence de la fédération. C’est dans ce sens que mandat lui a été donné pour discuter des programmes de tous les prétendants au poste.

En tout état de cause, la guerre est lancée par le président Ousmane Iyane Thiam pour succéder à Abdoulaye Seydou Sow à la tête du football amateur sénégalais.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn