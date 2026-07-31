Dakar : 31 personnes inconnues seront inhumées à Yoff ce dimanche

L’Association pour la Perfection et la Miséricorde poursuit son œuvre humanitaire en faveur des personnes décédées sans identité. Ce dimanche 2 août 2026, elle organisera l’inhumation de 31 corps de personnes inconnues au cimetière Bakhya de Yoff, à Dakar.

Les dépouilles proviennent de plusieurs établissements sanitaires de la capitale, où elles étaient conservées en l’absence d’identification ou de proches en mesure de prendre en charge leur enterrement. Par cette initiative, l’association entend offrir à ces défunts une sépulture digne, dans le respect des prescriptions de l’islam.

À l’approche de cette cérémonie, les responsables de l’organisation invitent les fidèles musulmans à participer massivement à cette œuvre de solidarité. Ils lancent également un appel aux bonnes volontés afin de soutenir financièrement cette opération et de contribuer à sa réussite.

Depuis le démarrage de ses activités le 1er avril 2012, l’Association pour la Perfection et la Miséricorde a déjà assuré l’inhumation de 1 588 personnes inconnues, témoignant de la continuité de son engagement en faveur du respect de la dignité humaine, y compris après la mort.