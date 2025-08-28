Dakar est prête à accueillir la 54ᵉ réunion de l’UPCI

Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a présidé ce jeudi 28 août une réunion de coordination en prélude à la 54ᵉ réunion du Comité exécutif de l’Union parlementaire des États membres de l’OCI (UPCI), prévue les 1ᵉʳ et 2 septembre à Dakar.

Conformément aux instructions du Président, toutes les dispositions logistiques, protocolaires et techniques ont été soigneusement prises afin de garantir un accueil chaleureux et une organisation irréprochable.

L’Assemblée nationale est pleinement mobilisée pour offrir aux délégations participantes un cadre de travail optimal, à la hauteur du prestige et des enjeux de cette rencontre internationale.

Ce rendez-vous de haut niveau vient confirmer la place centrale de Dakar comme carrefour diplomatique et illustre, une fois de plus, le rayonnement international du Sénégal, porté notamment par une diplomatie parlementaire dynamique et ouverte au dialogue.

Source : Assemblée nationale du Sénégal