Dakar et Alger renforcent leur coopération dans le secteur des hydrocarbures

Le Sénégal et l’Algérie franchissent une nouvelle étape dans leur coopération énergétique. En visite à Alger, le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’étranger, Cheikh Niang, s’est entretenu avec le ministre d’État algérien chargé des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, afin de consolider le partenariat entre PETROSEN et le groupe Sonatrach.

Selon un communiqué relayé par les médias algériens, cette rencontre, tenue en présence des ambassadeurs des deux pays, s’inscrit dans une volonté commune de transformer les relations d’amitié entre Dakar et Alger en un « partenariat économique et stratégique plus large » couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des secteurs pétrolier et gazier.

Les échanges ont porté sur plusieurs axes de coopération, notamment le développement des gisements, l’exploration, la production ainsi que le renforcement des investissements. Les deux parties ont également évoqué « l’activation du protocole d’accord signé entre Sonatrach et PETROSEN pour ouvrir de nouveaux horizons en matière d’investissement et d’échange d’expertise ».

À travers ce rapprochement, le Sénégal entend tirer parti de l’expérience de l’Algérie pour accompagner le développement de son industrie pétrolière et gazière. Les discussions ont notamment concerné la formation des ressources humaines avec l’Institut algérien du pétrole, le développement de la pétrochimie, le renforcement de la gouvernance du secteur ainsi que les questions liées à la protection de l’environnement.

Le ministre algérien Mohamed Arkab a souligné l’importance de la coopération Sud-Sud, affirmant que son pays agit, conformément aux orientations du président Abdelmadjid Tebboune, pour « intensifier la coordination entre les institutions spécialisées des deux pays et renforcer les efforts conjoints dans le cadre de l’Organisation des producteurs africains de pétrole (APPO) ».

De son côté, Cheikh Niang a réaffirmé la volonté du Sénégal de renforcer ce partenariat stratégique. Le chef de la diplomatie sénégalaise a exprimé l’intérêt de Dakar à « bénéficier de l’expérience algérienne dans le secteur des hydrocarbures », saluant l’expertise reconnue du groupe Sonatrach et les perspectives qu’offre une coopération renforcée entre les deux pays.