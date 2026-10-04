Décès de Cheikh Hamidou Kane : Les « condoléances émues » de Macky Sall

L’ancien président de la République, Macky Sall, a exprimé sa « profonde tristesse » après le rappel à Dieu de Cheikh Hamidou Kane, écrivain et grande figure intellectuelle du Sénégal et de l’Afrique.

« Avec L’Aventure ambiguë, il nous laisse un legs majeur, qui continuera d’éclairer notre réflexion sur l’identité, la culture et notre rapport au monde », a souligné Macky Sall.

L’ancien chef de l’État a également salué le parcours de Cheikh Hamidou Kane au service de l’État ainsi que son engagement intellectuel, qui, selon lui, « resteront également gravés dans notre mémoire collective ».

En cette circonstance, Macky Sall a présenté ses « condoléances émues » à la famille du défunt et au monde des lettres. Avant de formuler une prière pour le repos de l’âme de l’écrivain : « Puisse Allah dans Son infinie miséricorde lui accorder Sa grâce et Son Paradis. »