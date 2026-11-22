Dans une déclaration, Thierno Bocoum, président du mouvement AGIR-Les Leaders, a vivement critiqué la gestion de la crise institutionnelle autour de l’Assemblée nationale et de la mise en vigueur par décret de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026.

L’ancien député estime que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, porte une responsabilité politique majeure dans la situation actuelle. Il lui reproche notamment d’avoir manqué à son devoir de garant du fonctionnement régulier des institutions et d’avoir laissé s’installer ce qu’il qualifie de « hold-up institutionnel à l’Assemblée nationale », en référence à l’installation du président de l’institution parlementaire, qu’il juge illégale.

Pour Thierno Bocoum, cette situation est la conséquence d’un « véritable naufrage institutionnel » dont le chef de l’État ne saurait se dédouaner.

Abordant le recours à l’article 68 de la Constitution pour mettre en vigueur la LFR après son rejet par les députés, le président d’AGIR-Les Leaders reconnaît que cette démarche « peut être défendue sur le plan de la légalité ». Il exprime toutefois des réserves sur ses conséquences institutionnelles, notamment en ce qui concerne l’étendue des pouvoirs de substitution du président de la République au détriment des prérogatives budgétaires du Parlement.

Il estime que d’autres mécanismes constitutionnels auraient pu être privilégiés pour sortir de l’impasse, citant notamment l’engagement de la responsabilité du Premier ministre devant l’Assemblée nationale.

« On ne peut pas laisser prospérer un déséquilibre institutionnel, puis invoquer la nécessité de le résoudre pour renforcer les prérogatives de l’Exécutif », soutient-il.

Thierno Bocoum conclut en mettant en cause la posture du chef de l’État dans cette crise : « Le Président ne peut être à la fois celui qui laisse se créer la crise institutionnelle et celui qui tire argument de cette crise pour étendre ses propres pouvoirs. »