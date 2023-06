DÉCLARATION DE ME DIARAF SOW EN RÉPONSE À ME ABDOULAYE TINE, LE VRAI FAUX CANDIDAT À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2024

D’abord cher Me et cher ami, Tout le monde peut se permettre de déclarer être candidat à une élection présidentielle mais peu de pseudo chefs de partis sont aptes à reunir 20 personnes, malheureusement, vous faîtes partie de ce lot de politiciens malheureux et impopulaires qui ne peuvent même pas mobiliser au sein de leur famille: les tonneaux vides font beaucoup de bruit.

Ensuite pour un juriste de votre renommée, de surcroît un avocat à la barre votre première réaction devait être le respect de L’État de droit car si les citoyens n’ont plus le droit de porter plainte et d’aller ester en justice, tous les Avocats comme vous chercheraient un autre métier.

Aussi cher maître Abdoulaye Tine, quelle honte pour vous d’encourager ces manifestations rebelles qui ont détruit des biens de sénégalais qui ont vu leurs magasins, leurs boutiques, leurs stations services, leurs entreprises dévalisés, pillés, volés, incendiés, des filles violées dans leurs propres maisons, des biens qui appartiennent aux sénégalais, construits avec l’argent des sénégalais dont le TER, le BRT et Dakar Dem Dikk brûlés, pillés, incendiés par des vagabonds qui sont tout sauf des patriotes et qui sont contre le développement de leur propre pays ?

Donc maître vous êtes fier et content de ces états civils brûlés, saccagés dont les ayants droits passeront le reste de leurs vies à avoir des difficultés pour se procurer un extrait de naissance ?

Effectivement, vous n’avez aucune pitié pour ces compatriotes de la diaspora qui auront tous les problèmes du monde pour faire renouveler leurs passeports ou leurs pièces d’identité à cause d’aigris et de méchants faux patriotes ecervelés, médiocres, méchants et irresponsables qui ont pris pour cible des consulats pour brûler tout ce qui était dedans, sans doute des sans papiers !

Et parallèlement maître Tine, parler de colère légitime de courage et de détermination de « sénégalais » est une exagération qui relève soit de l’ignorance du Sénégal soit de la malhonnêteté intellectuelle ! De quel sénégalais vous faîtes allusion ? Dakar et Ziguinchor seulement ne sont pas le Sénégal !

Honte â vous de soutenir l’insurrection de votre pays ! On vient de m’informer que ceux qui ont tenter de déstabiliser Kébemer viennent de Saint Louis: ils ont été arrêtés !

Que dire des rebelles armés cachés sous une bâche dans un camion en route vers Dakar capturés en plaine route nationale par notre vaillante gendarmerie nationale ?

Vous seriez content que ces ennemis du Sénégal arrive à destination pour semer le chaos, faire couler le sang et la désolation dans votre pays ?

Encore cher maître Abdoulaye Tine que dire de ces jeunes de moins de 16 ans endoctrinés, manipulés qui ne comprennent rien de la chose politique et qui s’attaquent violemment à des forces de l’ordre qui sont leurs frères, leurs pères à cause d’un homme irresponsable qui les a appris la haine, l’irrespect dû à l’autorité familiale, l’irrespect dû à l’autorité religieuse, l’irrespect dû à l’autorité politique, l’irrespect dû aux Forces de Défense et de Sécurité et la destruction de tout ce que le Sénégal a de bien et qui fait notre fierté au niveau international.

Encore cher maître Abdoulaye Tine, vous devriez aussi avoir honte de faire partie de ces politiciens malhonnêtes qui encouragent dangereusement et manipulent avec vos communiqués débiles et irresponsables des adolescents à s’attaquer aux Forces de l’ordre au moment où vous mettez vos enfants en sécurité et dans de bonnes conditions de réussite: Si vous êtes véridiques, laissez vos enfants manifester !

Donc cher maître, sachez que s’il y’a des morts, des blessés et des emprisonnés comme vous le dîtes, s’il y’a des victimes de violences, s’il y’a des sénégalais empêchés d’aller travailler; s’il y’a des brigands sur l’autoroute, s’il y’a des agresseurs et des cambrioleurs dans les marchés en plein jour, sachez que c’est à cause de politiciens véreux et malhonnêtes mais surtout irresponsables qui encouragent le chaos, le désordre et l’insurrection et qui sont des traîtres dans leur propre pays.

Enfin tous ceux qui veulent malhonnêtement et en toute hypocrisie profiter de cette situation d’un monde difficile en crise à cause des plaies de la pandémie du Covid 19 et de cette guerre russo-ukrainienne avec ses conséquences dramatiques sur le plan économique partout dans le monde, avec en plus d’une explosion démographique incommensurable pour détruire le pays de Serigne Touba, d’El Hadji Malick Sy, de Seydina Limamou Laye et de Seydi Barham Niass n’auront jamais gain de cause.

Sachez que l’Afrique entière nous envie le Président Macky SALL. C’est notre candidat et nous allons le réélire inchaĺlah. Il est et reste largement majoritaire dans ce pays.

Donc s’il y’a quelqu’un qui doit dégager, c’est bien vous avec votre parti « Khour dabb ».

Vous ne serez jamais candidat à une élection présidentielle au Sénégal. « Thouth Dey Kham Lékam ».

Votre bien dévoué

Me Diaraf SOW Président nationale de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene

Coalition Benno Bokk Yaakaar