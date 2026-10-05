Dissoudre l’Assemblée…le pari ultra-risqué de Diomaye face au «perturbateur» Pastef

Entre le gouvernement et la majorité parlementaire d’Ousmane Sonko, le bras de fer politique s’intensifie au sommet de l’État. Si la dissolution de l’Assemblée nationale offre un recours légal au président Bassirou Diomaye Faye, un retour précipité aux urnes comporte d’immenses risques électoraux et économiques pour l’exécutif, tout en exposant le Pastef et son leader à de périlleux contrecoups institutionnels.

Depuis le mois de mai, le Sénégal s’enfonce dans une cohabitation de fait. La rupture s’est concrétisée lorsque Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions d’Ousmane Sonko, avant que ce dernier ne s’empare rapidement de la présidence de l’Assemblée nationale. Dans le même temps, le chef de l’État a structuré son autonomie politique en lançant sa propre formation, Kiiraay-Les Patriotes républicains. Cette séparation des pouvoirs s’est muée en un face-à-face permanent entre un palais présidentiel déterminé à imposer sa feuille de route et un Parlement sous l’emprise totale de la majorité Pastef.

Les sujets de friction n’ont cessé de s’accumuler au sein de l’appareil d’État. Après les vifs débats sur la déclaration de patrimoine, le conflit sur l’encadrement des crédits spéciaux a cristallisé les tensions. Saisi en urgence par le Premier ministre, le Conseil constitutionnel a censuré la proposition de loi portée par la majorité pour des motifs de vice de forme et de non-respect des règles régissant les lois organiques. Loin de calmer le jeu, cet épisode n’a fait que durcir les positions. Rejetant toute accusation de blocage, Pastef accuse l’exécutif de vouloir entraver le droit de contrôle du Parlement sur les deniers publics, une ligne offensive ouvertement assumée par ses cadres.

Face à cet engorgement législatif, la mécanique institutionnelle sénégalaise prévoit des réponses précises. En vertu de l’article 87 de la Constitution, le président de la République dispose du pouvoir de prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale par décret, après avis consultatif du Premier ministre et du président du Parlement. Dès lors que la majorité s’obstine à réécrire ou rejeter les projets de loi gouvernementaux, l’action publique se retrouve paralysée, faisant de la convocation d’élections anticipées dans un délai de 60 à 90 jours le seul recours légal pour trancher le différend.

Cependant, faire jouer cette option dans l’urgence constitue un calcul politique hautement périlleux pour la présidence. La large majorité de 130 députés décrochée fin 2024 découlait de la dynamique victorieuse d’un tandem uni. Aujourd’hui, les deux leaders s’affrontent publiquement, et le camp présidentiel est encore en phase d’implantation organisationnelle. Engager un scrutin législatif dans ces conditions permettrait à Pastef d’orchestrer sa riposte électorale en se présentant comme le rempart démocratique face à un pouvoir accusé de chercher à fuir le contrôle parlementaire.

Pour le gouvernement, le risque ultime réside dans le verdict des urnes. Si les électeurs venaient à renouveler ou accentuer la majorité absolue en faveur de Pastef, Ousmane Sonko en sortirait renforcé et investi d’une légitimité populaire incontestable. Une telle issue placerait le chef de l’État dans une position d’extrême fragilité pour le reste de son mandat, le condamnant à plier devant une Assemblée plus conquérante que jamais.

À cette incertitude électorale s’ajoute un coût économique majeur pour les finances du pays. Dans un contexte marqué par la récente dégradation de la note souveraine du Sénégal par l’agence S&P et la révision à la baisse des prévisions de croissance, imposer l’organisation de nouvelles élections législatives représenterait une charge budgétaire lourde. Cette instabilité politique prolongée et le coût des urnes risquent de détériorer davantage le climat des affaires et d’effrayer les investisseurs internationaux.

De leur côté, Ousmane Sonko et Pastef auraient tort d’envisager ce bras de fer sans en mesurer les périls. En poussant le gouvernement à la dissolution par un blocage systématique, le parti risque d’être perçu par l’opinion publique comme le véritable responsable de l’inertie de l’État et de l’interruption des réformes. De plus, devoir réorienter prématurément toutes leurs ressources vers une campagne législative non planifiée viendrait compromettre la préparation stratégique des élections locales de 2027.

L’exécutif conserve malgré tout un argument démocratique de poids : une Assemblée nationale qui entrave systématiquement le travail du gouvernement remet en cause l’efficacité de l’État, et la Constitution autorise formellement le retour devant le peuple. Dans cette guerre d’usure politique où chaque décision comporte une part importante d’ombre, aucun des deux camps ne semble disposer d’une garantie absolue de victoire en cas d’élections anticipées.

La rédaction de Xibaaru