Dr Ibrahima Badji (Kiiraay) : « Les marchés n’ont pas peur des chiffres difficiles, ils ont peur du flou »

Ancien militant de Pastef, le Dr Ibrahima Badji a choisi de rejoindre Kiiraay – Les Patriotes Républicains, la formation politique du président Bassirou Diomaye Faye. Chargé de la mobilisation du parti et coordonnateur de Kiiraay en Gambie, il évolue aux côtés du ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, responsable de la formation politique dans le Sud du pays.

Consultant en diplomatie et expert en géopolitique, il revient dans cet entretien exclusif sur les principales questions qui agitent l’actualité nationale. De la crise budgétaire aux tensions entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale, en passant par son départ de Pastef, les ambitions politiques de Kiiraay, les enjeux du développement de la Casamance et la mobilisation de la diaspora sénégalaise en Gambie, Dr Ibrahima Badji livre sa lecture de la situation politique et institutionnelle du Sénégal.

Crise budgétaire et tensions institutionnelles

Question 1 : Le Sénégal traverse une séquence budgétaire particulièrement tendue, avec des inquiétudes exprimées sur les marchés financiers. Selon vous, quelles sont les causes de cette situation et comment le gouvernement peut-il rassurer ses partenaires économiques ?

Dr Ibrahima Badji : Il n’y a pas de crise cachée. Nous faisons face à un choc exogène couplé à une transparence nouvelle. La réalité, ce sont 340 milliards de FCFA de recettes en moins, 540 milliards de dépenses en plus, avec un baril de pétrole passé de 64 prévus à 110 et 1 956 milliards d’arriérés à apurer. La seule responsabilité du gouvernement actuel est d’avoir dit la vérité.

Pour rassurer les marchés, la feuille de route est claire : voter la Loi de finances rectificative (LFR) pour injecter 300 milliards dans le secteur du BTP, sécuriser l’accord avec le FMI et démontrer que le Sénégal reste un pays qui paie ses dettes. Les marchés n’ont pas peur des chiffres difficiles, ils ont peur du flou.

Question 2 : L’examen de la LFR a accentué les tensions entre le gouvernement et l’Assemblée nationale. Quelle est la position de Kiiraay sur ce texte ?

Dr Ibrahima Badji : Notre position est limpide : nous votons la LFR. Sans elle, ce sont 300 milliards de FCFA destinés au BTP qui restent bloqués, entraînant l’arrêt des chantiers et mettant en péril nos entreprises locales.

L’Assemblée nationale doit contrôler l’action gouvernementale, c’est son rôle républicain. Mais contrôler ne signifie pas paralyser. Kiiraay demande un vote rapide, tout en exigeant un engagement ferme du gouvernement sur la traçabilité des 555 milliards d’investissements reportés.

Question 3 : Le bras de fer entre l’Exécutif et le Législatif fait craindre une paralysie de l’État. La dissolution de l’Assemblée nationale serait-elle, selon vous, la seule issue ?

Dr Ibrahima Badji : Non, la dissolution n’est pas souhaitable aujourd’hui. Elle engendrerait un coût financier important, une instabilité pour les investisseurs et une menace pour la paix sociale.

La Constitution offre des outils, notamment l’article 86, pour assurer la continuité de l’État. Kiiraay appelle à une clarification par le sommet, dans le respect strict des institutions, sous l’égide du président Bassirou Diomaye Faye, qui en est le garant.

Si la LFR est votée, 80 % de la tension politique retombe. Mais si l’on nous y force, nous n’aurons pas le choix. Pour dialoguer, il faut être deux. Si Pastef opte pour le chaos, nous appellerons le président de la République à prendre pleinement ses responsabilités.

De Pastef à Kiiraay : un choix politique assumé

Question 4 : Vous avez été un militant actif de Pastef avant de rejoindre Kiiraay. Qu’est-ce qui a motivé cette rupture avec vos anciens camarades ?

Dr Ibrahima Badji : J’ai milité à Pastef avec la conviction profonde d’un idéal de rupture. J’ai décidé de quitter ce parti lorsque le projet s’est transformé en un culte de la personnalité où plus aucun débat contradictoire n’était possible.

Je suis un républicain. Je ne peux pas cautionner un dispositif qui oppose systématiquement l’Assemblée au président élu et qui bloque le budget national pour des règlements de comptes politiques. À Kiiraay, j’ai retrouvé le goût du débat, la discipline républicaine et le sens de l’État.

Question 5 : Vous cheminez aujourd’hui aux côtés du ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé. Qu’avez-vous trouvé chez lui et au sein de Kiiraay qui a conforté votre choix ?

Dr Ibrahima Badji : J’ai trouvé un homme d’État, pas un chef de clan. Notre doctrine est simple : nous sommes des « Patriotes Républicains ». Si Pastef s’est parfois positionné comme des patriotes contre l’État, Kiiraay incarne des patriotes pour l’État.

Le ministre Yankhoba Diémé porte une vision apaisée de la politique, le sens de la mission, le respect de la parole donnée et un ancrage territorial profond. On ne fait pas de la politique pour l’audimat de TikTok ; on la fait pour construire un État fort qui protège ses citoyens.

Casamance : paix, développement et ancrage territorial

Question 6 : Vous revenez d’une tournée à Bignona, Ziguinchor et Oussouye. Quel bilan tirez-vous de cette mobilisation et de l’accueil des populations ?

Dr Ibrahima Badji : Le bilan est exceptionnel. J’ai trouvé une Casamance debout, digne, qui exprime une volonté farouche de tourner la page. Sur le terrain, les populations ne nous parlent pas des querelles politiciennes de Dakar. Elles nous parlent de routes, du prix du riz, du retour des jeunes partis en Gambie et de la consolidation d’une paix définitive.

Pour le ministre Diémé, l’accueil a été celui d’un fils de la Casamance qui porte un message républicain. La Casamance ne veut plus être un sujet de discorde, elle veut être un acteur majeur du projet national.

Question 7 : La Casamance a longtemps été considérée comme le fief électoral de certaines forces politiques. Comment Kiiraay compte-t-il y renforcer son implantation ?

Dr Ibrahima Badji : La Casamance n’est le bastion de personne, c’est le cœur du Sénégal. On l’a trop longtemps enfermée dans un vote de contestation. Kiiraay lui propose aujourd’hui de devenir un moteur économique national à travers l’agriculture, le développement de son port et le rayonnement de son université.

Notre méthode repose sur trois piliers : d’abord, consolider la paix sous la supervision du ministre des Forces armées ; ensuite, assurer un maillage territorial avec des comités dans chaque commune ; enfin, mobiliser les compétences de la diaspora de Gambie et d’Europe pour investir localement. On ne s’impose pas, on sert.

Question 8 : En tant que coordonnateur de Kiiraay en Gambie, quels sont les principaux enjeux de cette diaspora ? Comment comptez-vous renforcer les liens entre la Gambie et la Casamance ?

Dr Ibrahima Badji : La Gambie est notre laboratoire politique. Plus de 200 000 Sénégalais vivent à Banjul, Serekunda, Tanji ou Barra. Leurs problèmes sont extrêmement concrets : l’obtention des papiers administratifs, la fluidité des traversées, les coûts des transferts d’argent et la double imposition.

Kiiraay s’attelle à matérialiser ce pont humain entre la Gambie et la Casamance. Les réalités sociologiques sont fluides : un Diola de Bignona a sa famille à Bwiam, un Mandingue de Sédhiou a son champ à Farafenni, un Sérère de Kaolack a ses proches à Mbolet, et le natif de Karang a son frère à Banjul.

Notre rôle est de transformer cette continuité culturelle en force politique organisée, pour que la diaspora vote, investisse et devienne le trait d’union de la paix régionale.

Organisation du parti et ambitions électorales

Question 9 : Quelle stratégie Kiiraay compte-t-il déployer pour renforcer sa présence sur le terrain et élargir sa base militante ?

Dr Ibrahima Badji : Pour nous, la massification n’est pas un meeting folklorique organisé tous les six mois ; c’est un travail quotidien. Ma méthode se résume ainsi : un militant = une famille.

Nous privilégions le porte-à-porte social en structurant les groupements de femmes et en organisant les jeunes en GIE, tout en restant à l’écoute des anciens. Nous déployons des outils concrets : des cellules WhatsApp de quartier pour réagir en temps réel, des permanences économiques pour accompagner les citoyens dans leurs dossiers administratifs et l’école du parti chaque samedi pour former les militants aux valeurs de la République.

On convainc les indécis en résolvant leurs problèmes réels.

Question 10 : Quelles sont les ambitions de Kiiraay pour les prochaines élections locales ? Le parti envisage-t-il de concourir sous sa propre bannière ou dans le cadre d’une coalition ?

Dr Ibrahima Badji : Notre ambition est de gagner pour gouverner localement. En tant que parti soutenant le chef de l’État, notre objectif est d’installer des maires capables d’appliquer la Vision Sénégal 2050, des gestionnaires plutôt que des contestataires.

À mon avis personnel, là où notre ancrage est historique, à Bignona, Ziguinchor et Oussouye, nous devrions concourir sous notre propre bannière. Cependant, les orientations définitives reviendront à notre leader charismatique en Casamance, le ministre Yankhoba Diémé, qui communiquera le moment venu les arbitrages du président du parti.

Ailleurs, la stratégie sera celle d’une coalition présidentielle élargie sous l’autorité du président Faye. L’essentiel est d’obtenir une majorité locale en parfaite synergie avec l’État central.

Bien que la Gambie ne soit pas concernée par les votes locaux, j’ai instruit chaque responsable basé à Banjul de s’impliquer dans sa localité d’origine au Sénégal, d’y apporter son soutien et de mobiliser les familles restées sur place pour le vote Kiiraay. Nous y mettrons les moyens nécessaires.

Développement régional : les priorités de la Casamance

Question 11 : Vous évoquez régulièrement l’urgence du développement régional. Quels sont, selon vous, les chantiers prioritaires pour répondre aux attentes des populations de la Casamance ?

Dr Ibrahima Badji : Il faut dire la vérité : nous avons vu des fonds destinés à la Casamance être détournés pour acheter des véhicules de fonction ou retaper des buildings administratifs à Dakar, pendant que les Casamançais ferment les yeux de peur en traversant le pont Émile Badiane.

Aller au Cap Skirring reste un parcours du combattant, rallier Diouloulou depuis Bignona est un calvaire qui détruit les véhicules, et la Boucle du Fogny attend toujours ses infrastructures. La Casamance souffre d’un déficit d’exécution de ses projets.

Notre grand espoir réside aujourd’hui dans le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous le remercions chaleureusement pour avoir replacé la Casamance au cœur des préoccupations quotidiennes de l’État. Lors de nos tournées d’explication, les chefs religieux, coutumiers et les populations ont expressément demandé au ministre Yankhoba Diémé de transmettre ces gratitudes au chef de l’État.

En tant que coordonnateur en Gambie, je félicite également le FAISE (Fonds d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur) pour le financement octroyé aux femmes sénégalaises de Gambie, sans aucune distinction d’appartenance politique. C’est cela, la vision de Kiiraay : faire du citoyen la priorité absolue, car le président est le président de tous les Sénégalais, même si cela en froisse certains.

Pour résumer mon combat, je rappellerai cette formule qui me tient à cœur : « Le Sénégal que nous voulons et que nous aimons n’est pas et ne sera jamais une mosaïque de communautés juxtaposées, mais une nation ouverte, généreuse et inflexible sur les valeurs qui la fondent. »

Jeunesse et diaspora : un appel à l’engagement

Question 12 : Quel message souhaitez-vous adresser à la jeunesse sénégalaise et à nos compatriotes établis à l’étranger ?

Dr Ibrahima Badji : Ne laissez personne voler votre avenir avec des querelles politiciennes qui ne vous nourrissent pas. On a essayé de vous faire croire que la politique se résumait à l’insulte, au clash et au buzz sur les réseaux sociaux. Kiiraay vous montre que la politique est avant tout un service public.

Plus de 75 % de la population sénégalaise a moins de 35 ans : si cette jeunesse s’organise pour bâtir, rien ne pourra l’arrêter. Engagez-vous dans nos comités, formez-vous, entreprenez entre la Gambie, la Casamance, le Sine ou le Saloum.

Ce message s’adresse d’ailleurs à tous nos compatriotes résidant en Afrique de l’Ouest. Kiiraay est votre maison, la République est votre horizon, et notre but est de construire un Sénégal digne, fort, stable et prospère.

Propos recueillis par Aly Saleh