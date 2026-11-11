Drame de Lompoul : L’Alliance démocratique/PENCOO appelle l’État à redonner espoir à la jeunesse

L’Alliance démocratique/PENCOO a réagi au chavirement d’une pirogue au large de Lompoul, qui a coûté la vie à plusieurs Sénégalais dans le contexte de l’émigration irrégulière. Dans un communiqué, la formation politique exprime sa profonde tristesse et sa solidarité avec les familles des victimes, tout en appelant les pouvoirs publics à apporter des réponses durables aux causes de ces départs clandestins.

L’Alliance démocratique/PENCOO dit avoir appris la nouvelle avec « une profonde tristesse et une vive préoccupation ». Dans l’espoir que d’éventuels rescapés puissent être retrouvés et secourus dans les meilleurs délais, elle adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées et leur témoigne sa compassion.

Au-delà de l’émotion suscitée par ce nouveau drame, la formation politique estime que ce naufrage interpelle collectivement sur la responsabilité dans la conduite des politiques publiques. Elle souligne notamment l’urgence de restaurer l’espoir chez les Sénégalais, particulièrement les jeunes, en leur offrant des perspectives réelles d’insertion, d’épanouissement et de réussite dans leur propre pays.

Pour l’Alliance démocratique/PENCOO, aucun jeune ne devrait être contraint de risquer sa vie en mer faute de perspectives. Elle appelle ainsi à des politiques économiques et sociales capables d’apporter des réponses concrètes aux difficultés des populations et de s’attaquer durablement aux causes profondes de l’émigration irrégulière.

Le communiqué attire également l’attention des pouvoirs publics sur leur responsabilité dans le contexte actuel, marqué par des tensions institutionnelles et des incertitudes économiques. Selon la formation politique, les décisions et les actes publics ne doivent pas davantage fragiliser la confiance des acteurs économiques ni le moral des ménages.

« La première responsabilité d’un État est aussi de permettre à ses citoyens de croire en leur avenir dans leur propre pays », rappelle-t-elle.

L’Alliance démocratique/PENCOO réaffirme enfin sa solidarité avec les familles des victimes et appelle à une mobilisation durable autour de politiques publiques susceptibles de redonner à la jeunesse sénégalaise des raisons d’espérer et de construire son avenir au Sénégal.