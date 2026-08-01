Droits de l’Homme : Diomaye réaffirme l’engagement de l’État en faveur de l’État de droit

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce vendredi au Palais de la République la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH), conduite par sa présidente, Amsatou Sow Sidibé, à l’occasion de la présentation des rapports annuels 2023, 2024 et 2025 de l’institution.

Cette rencontre marque une étape importante dans la mise en œuvre de la loi du 18 septembre 2024, qui encadre désormais le fonctionnement de la Commission. Il s’agit du premier exercice de présentation des rapports sous l’empire de ce nouveau dispositif juridique, renforçant ainsi les mécanismes de redevabilité et de dialogue institutionnel.

À cette occasion, le Chef de l’État a salué la qualité du travail accompli par la Commission nationale des Droits de l’Homme. Il a également rendu hommage au défunt juge Kéba Mbaye, dont l’exigence éthique et l’engagement en faveur de la justice continuent, selon lui, d’inspirer les institutions sénégalaises.

Le Président de la République a réaffirmé la volonté de l’État d’accompagner durablement la CNDH à travers le renforcement de ses moyens d’action et l’amélioration de ses conditions d’installation. Il a aussi évoqué la mise en place d’une procédure ouverte et inclusive pour la désignation des commissaires, dans la perspective de la réaccréditation de l’institution au statut « A », ainsi que le soutien à l’institutionnalisation du Prix national des Droits de l’Homme.

Abordant la question des conditions de détention, Bassirou Diomaye Faye a réitéré son attachement aux principes fondamentaux de la justice, rappelant que « la liberté reste le principe et la détention l’exception », un message en faveur d’une justice respectueuse des droits fondamentaux.

À travers l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050, le Chef de l’État a enfin réaffirmé l’ambition de poursuivre la consolidation d’un État de droit plus fort, plus juste et plus protecteur, garantissant les droits et les libertés de l’ensemble des citoyennes et citoyens.