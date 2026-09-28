Education à Malicounda : PAREL transforme les promesses en cahiers et trace l’avenir de 200 enfants à Ngogom (Par Aly Saleh)
À l’approche de la rentrée scolaire 2026-2027, la section de PAREL Malicounda a frappé un grand coup social ce mercredi 23 septembre à Ngogom. Sous la houlette de son président, Abdoulaye Thiandoum, l’organisation a matérialisé son opération phare « Un enfant, un kit scolaire ! » en distribuant des fournitures complètes à 200 élèves du préscolaire et de l’élémentaire. Une action concrète de haute portée sociale qui redéfinit la politique de proximité dans la commune.