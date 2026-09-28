Education à Malicounda : PAREL transforme les promesses en cahiers et trace l’avenir de 200 enfants à Ngogom (Par Aly Saleh)

À l’approche de la rentrée scolaire 2026-2027, la section de PAREL Malicounda a frappé un grand coup social ce mercredi 23 septembre à Ngogom. Sous la houlette de son président, Abdoulaye Thiandoum, l’organisation a matérialisé son opération phare « Un enfant, un kit scolaire ! » en distribuant des fournitures complètes à 200 élèves du préscolaire et de l’élémentaire. Une action concrète de haute portée sociale qui redéfinit la politique de proximité dans la commune.

L’effervescence des grands jours régnait à Ngogom. Entre ferveur populaire et lueurs d’espoir, les parents d’élèves, les notables locaux, ainsi que la jeunesse et les femmes militantes se sont mobilisés en masse. Le motif ? La concrétisation d’une promesse ferme tenue par la section locale de PAREL (Parti pour l’Action, le Renouveau et l’Équité Locale).

Une démarche scientifique pour un impact réel

Loin des distributions d’opportunisme, cette opération est le fruit d’un travail de terrain rigoureux. Du 6 au 16 septembre 2026, les équipes de PAREL ont mené une vaste campagne de recensement à Ngogom. Objectif : identifier avec précision les besoins réels des familles les plus vulnérables afin que l’aide aille directement à ceux qui en ont le plus besoin.

Le résultat est là : 200 enfants, du préscolaire à l’élémentaire, ont reçu des cartables neufs solidement garnis de cahiers, stylos et ardoises. De quoi soulager substantiellement le portefeuille des parents à quelques jours de la rentrée.

« L’éducation n’est pas une dépense, c’est l’avenir »

Prenant la parole au cours de la cérémonie, le président de PAREL Malicounda, M. Abdoulaye Thiandoum, a tenu un discours de vérité, axé sur la responsabilité civile et la rupture politique.

« Ce kit scolaire n’est pas une faveur, c’est un droit et un investissement pour l’avenir de Malicounda. Pour PAREL, l’éducation n’est pas une dépense, c’est l’avenir. La parole donnée est sacrée », a-t-il martelé sous les applaudissements nourris de l’assistance.

Le choix du concret et de la durabilité

Par cet acte, la section locale réaffirme sa doctrine politique : se détourner des grands discours pour s’ancrer dans une politique de stricte proximité, basée sur l’écoute permanente des populations et l’action concrète.

Face au succès éclatant de cette journée, PAREL Malicounda a chaleureusement remercié l’ensemble de ses militants et donateurs. Mieux, l’organisation s’est officiellement engagée à institutionnaliser cette campagne afin de la pérenniser chaque année. À Ngogom, la rentrée scolaire 2026 s’annonce désormais sous les meilleurs auspices.

Aly Saleh